Las razones que dejaron por fuera a Gregorio Pérez de Santa Fe

Gregorio Pérez dejó de ser el entrenador de Independiente Santa Fe por decisión de César Pastrana, presidente del club. El técnico uruguayo no tuvo una buena Liga I-2018 y los resultados condenaron al charrúa.



Pérez llegó el 13 de junio de 2017 para afrontar la Copa Suramericana y la Liga II-2017 con el conjunto cardenal. Hasta la fecha, el entrenador ganó 23 partidos, empató 18 y perdió 13 encuentros.



El entrenador charrúa fue eliminado de la Suramericana de 2017 tras perder con Libertad de Paraguay con un global de 2-1 abajo. Clasificó a la final de la Liga II-2017, pero la perdió por un global de 3-2 contra Millonarios, algo que no le perdonaron los hinchas del conjunto cardenal.



En 2018, Pérez enfrentó fases y dos partidos de grupos en Libertadores, que le dio un resultado de tres partidos ganados y dos empatados en el torneo. Sin embargo, el club perdió dos puntos de local enfrentando a Emelec, tras empatar por 1-1 en Bogotá.



En la Liga I-2018, perdió en siete ocasiones, empató tres y ganó cinco partidos. El entrenador uruguayo dejó al equipo en la posición número 14 de la Liga con 18 unidades a falta de 4 compromisos por disputarse. También, la irregularidad no le daba buenos resultados a Santa Fe, pues tenían un muy buen partido y en la siguiente fecha no reflejaba el resultado anterior.



Por otro lado, más allá de los resultados, la relación con César Pastrana no siempre fue la mejor, pues a inicio de año, el entrenador manifestó que llevaba tiempo sin hablar con el presidente del club, quien igualmente lo ratificó en su momento como DT.



Además, los hinchas de Santa Fe no lo tenían en sus afectos: el perder la final con Millonarios, la salida de Omar Pérez, el decirle ‘no’ al regreso de Luis Manuel Seijas y otros jugadores, y, claramente, la falta de resultados en la Liga, significaron la mala relación de Gregorio Pérez con los simpatizantes cardenales.



Finalmente, Pastrana anunció que Agustín Julio será quien dirija al equipo frente a Flamengo este miércoles en Brasil por Copa Libertadores. Bien o mal, Pérez dejó a Santa Fe con dos unidades en este torneo, en el que está tercero.