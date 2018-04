‘Al ser el único clásico del semestre, aumenta la exigencia’: Leonardo Castro

Para Independiente Medellín, el clásico antioqueño es una gran oportunidad para acortar distancias en el historial, estirar la sequía de Nacional sin poderles vencer, quitarles el invicto como local a su eterno rival y allanar el camino a la clasificación de las fases finales en la Liga I-2018.

Con un gran ataque, el poderoso mete miedo con el buen momento que viven sus delanteros, uno de ellos es Leonardo Castro, quien desde el banco, ha sabido responder con creces la confianza del técnico Ismael Rescalvo.



Previo a este encuentro, el caucano palpitó lo que se viene y como quiere volver a ser protagonista. “Estoy contento y motivado por el clásico, este será mi sexto partido y espero marcar. Llevo dos goles, espero marcar y que sea como aquella vez que ganamos y quedamos líderes”.



En cuanto a lo que puede esperarse de este partido, el exPereira destacó que, “al ser el único clásico del semestre, aumenta la exigencia. Nosotros estamos mentalizados en este partido. Va a ser muy importante para nosotros, porque quedaríamos en la parte alta de la tabla y además le quitaríamos ese invicto que tiene Nacional como local”.



Castro recordó otro ingrediente que trae este choque con el rival de plaza, el cesarense Jorman Campuzano compartió con el ariete varias temporadas en el Deportivo Pereira, se alegra que esté en un grande de Colombia, pero quiere ganarle este primer duelo como rivales. “Conozco a Jorman (Campuzano) soy buen amigo de él, es una gran persona y como jugador lo ha venido demostrando”, acotó.



Sobre su posición en el campo como extremo, para ‘Leo’ no es problema donde el técnico Rescalvo lo quiera ubicar. “Me gustaría ser puntero, pero como extremo llego bien y también marco muchos goles. Cuando estuve con el ‘profe’ Leonel (Álvarez) jugué como mediapunta y me fue bien. En estos últimos partidos que he venido jugando en esta posición me ha ido bien”, comentó.



Además, “lo que me dice el ‘profe’ (Ismael Rescalvo) que aproveche la velocidad, que la defensa esté agotada y explotar la espalda de ellos es importante para nosotros. Él es el que me indica en donde juegue y yo solo aprovecho la oportunidad”, remarcó sobre lo que le pide el estratega español cuando salta al campo.



Finalmente, Castro se refirió a la zaga central verdolaga y al debutante Fernando Monetti, quien tendrá la oportunidad de jugar su primer derbi antioqueño. “Monetti es un buen portero, ha sabido reemplazar muy bien Armani, tiene errores y esos son los que debemos aprovechar para sacar ventaja. Sobre los centrales, cualquiera va a ser difícil, el que juegue lo tenemos que enfrentar y aprovechar las ventajas que nos den”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín