Altas y bajas de los equipos colombianos para la Liga II-2018

La Liga II-2018 empieza a acercarse y tendrá su primera aparición el fin de semana del 20 de julio. Para esto, luego del campeonato ganado por Deportes Tolima sobre Atlético Nacional, en el primer semestre, los equipos buscan reforzarse y salir de jugadores que no han dado lo necesario para permanecer en el club o que tienen una mejor oferta económica, que beneficia al equipo y al futbolista.



Altas y bajas:

Atlético Nacional



Altas: Yerson Candelo (Querétaro)



Bajas: Camilo Zúñiga (se retiró), Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira), Diego Arias (Once Caldas), Jackson Montaño (Alianza Petrolera), Hadier Borja (América de Cali), Juan Pablo Nieto (Once Caldas).



Millonarios



Altas: Christian Marrugo (Puebla), Óscar Barreto (Aves)



Bajas:



Santa Fe:



Altas: Guilermo Sanguinetti (DT), Carmelo Valencia, Luis Manuel Seijas (Chapecoense), Jorge Aguirre (Junior), Diego Guastavino (Liverpool de Uruguay), Hernán Burbano (León).



Bajas: William Tesillo (León), Armando Vargas (Pasto), Brayan Fernández (Pasto).



Medellín



Altas: Octavio Zambrano (DT), Elvis Perlaza (Atlético Huila)



Bajas: Daniel Restrepo, Jorge Segura, Gabriel Díaz, Santiago Echeverría, Brayan Angulo.



América de Cali



Altas: Jhonatan Pérez (Alianza Petrolera), Larry Vásquez (Tigres de México), Joseph Cox (Envigado), Yesús Cabrera (regreso de préstamo), Alvino Volpi Neto (Tubarão), Hadier Borja (Nacional)



Bajas: Juan Camilo Angulo (Cali), Harrinson Canchimbo, Kevin Ramírez, Darío Botinelli (Audax Italiano), Iván Vélez, Luis Tipton (Cortuluá), Arnol Palacios (Pasto), Elkin Blanco.



Deportivo Cali



Altas: Juan Camilo Angulo (América). Matías Cabrera (Defensor Sporting), Miguel Murillo (regresa)



Bajas: Pablo Sabbag (Tondela), Néstor Moiraghi, Jow Cardona (Ceará)



Junior



Altas: Iván Rivas (Patriotas)



Bajas: Yimmi Chará (Atlético de Mineiro), Matías Mier (La Equidad), Jorge Arias (Olimpia), Jorge Aguirre (Santa Fe)



Tolima



Altas: Jader Obrian (Cúcuta Deportivo), Daniel Cataño (Medellín) y Andrés Ramiro Escobar (Estudiantes)



Bajas: Sebastián Villa (Boca Juniors), José Lloreda, Wálter Restrepo y Cléider Alzáte



Once Caldas

Altas: Edwin Velasco (Atlético Nacional), Diego Arias (Once Caldas), Kevin Londoño (Jaguares), Andrés Felipe Correa (Atlético Huila), Juan David Rodríguez (Atlético Huila), Bísmar Córdoba (Deportes Tolima) y Juan Pablo Nieto (Atlético Nacional)



Bajas: Yesus Cabrera (América), Uvaldo Luna y Hárrison Henao (Alianza Petrolera)



La Equidad



Altas: Matías Mier (Junior), Pablo Lima (Villa Teresa), Luis Alberto Perea (CD FAS, El Salvador), Óscar Bernal (Santos Laguna)



Bajas: Cristian Bonilla (Al-Fayha FC, ARA), Fabián Vargas y Diego Valoyes (Talleres de Córdoba)



Huila



Altas: Tomás Maya (Pasto), Daniel Duarte (Boyacá Chicó) y Elacio Córdoba (Independiente Medellín)



Bajas: Mayer Candelo (Cortuluá), Juan Camilo Vela (Chicó), Carlos Ramírez (Rionegro Águilas), Andrés Felipe Correa (Once Caldas), Juan David Rodríguez (Once Caldas), Elvis Perlaza (Independiente Medellín), John Jairo Lozano (Deportivo Cuenca, ECU)



Bucaramanga



Altas: Carlos Mario Hoyos (DT), César Quintero (Deportes Tolima), Henry Alcídes Pernía (Deportivo Lara, Venezuela), Marvin Vallecilla (UCR, Costa Rica), Luis Delgado (Deportes Tolima), Miguel Medina (Cortuluá)



Bajas: Álex Díaz, Martín González, Lewis Ochoa, Javier Barros, Johnatan Estrada, José Cortés, Franco Arizala, Jossymar Gómez (Boyacá Chicó), Luis Alberto Ojeda.



Boyacá Chicó



Altas: Jonathan Garay (Tigres), Félix García, (Deportivo Pasto), Juan Camilo Vela (Atlético Huila), Óscar Rodas (Zamora FC), Jossymar Gómez (Atlético Bucaramanga), Jéfferson Angulo (Fortaleza), Juan Manuel Leyton (Tigres), Juan Ramón Barrera (Metropolitanos)



Bajas: José Escobar (Jaguares de Córdoba), Daniel Duarte (Atlético Huila), Gerson Navarro, Andrés Varón, Luis Toloza, Carlos Díaz, Déiver Hinojosa, Yilber Tobar, Michel Vásquez, Ronal Rengifo.



Leones



Altas: Daniel Restrepo (Independiente Medellín)



Bajas: Jeison Medina (Real Zaragoza, ESP), Eliécer Espinosa (Municipal Limeño), Wilmar Cruz (Deportivo Pasto)



Rionegro Águilas



Altas: Jorge Luis Bernal (DT), Roque Caballero (Cúcuta Deportivo), Carlos Ramírez (Rionegro Águilas), Édinson Toloza (Deportivo Pasto), Lucero Álvarez (Lobos BUAP, MEX)



Bajas: Hernán Torres (FBC Melgar), Jhonny Meza (Real Cartagena), Édinson Palomino (Deportivo Pasto)



Patriotas



Altas: Ramiro Fergonzi (Club Atlético Mitre), Carlos Rivas (Correcaminos UAT), Jhoaho Hinestroza (Torque)



Bajas: Iván Rivas (Junior).



Jaguares



Altas: José Húber Escobar (Boyacá Chicó), Olmes García (Real Oviedo), Juan Vogliotti (Monagas)



Bajas: Nelson Ramos, Alexander González, Juan Balanta, Kevin Londoño (Once Caldas), Léiner Escalante (Junior), Sebastián Herrera.



Envigado



Altas: sin confirmar aún



Bajas:



Deportivo Pasto



Altas: Mario Ramírez (Orsomarso), Martín Payares (Orsomarso), Éderson Moreno (Orsomarso), Árnol Palacios (América de Cali), Matías Santos (Tiburones Rojos, México), Wilmar Cruz (Itagüí Leones), Daniel Restrepo (Bogotá FC), Brayan Fernández (Santa Fe), Armando Vargas (Santa Fe).



Bajas: Ernesto Hernández, Jimmy Valoyes, Michael Ortega, Víctor Aquino (Deportivo Táchira), Félix García (Boyacá Chicó), Édinson Toloza (Rionegro Águilas), Geovanni Martínez, Dahwling Leudo, Tomás Maya (Atlético Huila).



Alianza Petrolera



Altas: Hárrison Henao (Once Caldas), Daniel Santa (regresa), Jackson Montaño (Atlético Nacional).



Bajas: Daniel Briceño, Jhonatan Pérez (América de Cali), Carlos Cermeño (Deportivo Táchira), Víctor Córdoba.