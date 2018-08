Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la quinta fecha de la Liga II 2018

La quinta fecha de la Liga II-2018 dejó un saldo de 17 goles marcados en los encuentros disputados entre sábado y lunes. La Equidad parece no querer soltar el liderato, sumó su quinta victoria consecutiva y aun no ha recibido gol. Por otra parte, las destituciones de los entrenadores de Bucaramanga y América de Cali, tras los resultados negativos, fueron protagonistas en la jornada.

Vea el resumen, de lo más destacado de la jornada, en el fútbol colombiano:

Lo bueno

La Equidad: tras el triunfo 0-1 sobre Envigado, en condición de visitante, el equipo asegurador parece estar imparable, llegó a su quinta victoria consecutiva en la Liga, se mantiene en la punta de la tabla de clasificación con 15 de 15 puntos posibles y su arquero, Diego Novoa, mantiene su arco en cero, desde el inicio del campeonato.

Once Caldas: el conjunto blanco de Manizales busca arrebatarle el liderato al verde capitalino, en su visita a Atlético Huila se impuso 1-2 ​y ya lleva cinco juegos sin conocer la derrota, ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos.



Medellín: el rojo de Antioquia venció 1-0 a Rionegro Águilas y su delantero, Germán Cano, sigue impresionando con su rendimiento, lleva cinco partidos consecutivos anotando gol y es uno de los goleadores de la Liga II, con cinco tantos.



Boyacá Chicó: después de la victoria 2-1 sobre Junior, el cuadro 'ajedrezado' sumó tres valiosos puntos que le dan un respiro en el descenso.



Deportivo Cali: los azucareros después de sacarle un empate sin goles a Millonarios en Bogotá, siguen sin perder.

Lo malo

Dos técnicos destituidos: Pedro Felicio Santos de América de Cali y Carlos Mario Hoyos de Atlético Bucaramanga, fueron despedidos de sus equipos tras los malos resultados obtenidos después de cinco fechas. Estas dos destituciones se suman a la de Flabio Torres de Deportivo Pasto, hace un par de semanas.



América: los escarlatas cayeron en condición de locales 2-0 contra Atlético Nacional en el clásico del sábado y no han podido ganarle al conjunto verdolaga desde que ascendieron a primera división. Solo tienen cinco puntos y tienen que replantear su proyecto con un nuevo entrenador.



Millonarios: tras el frió empate contra Deportivo Cali, los azules alcanzaron tres juegos seguidos sin poder ganar en el Estadio el Campín.



Atlético Huila: los opitas ya llevan cinco partidos seguidos sin poder ganar.



Los grandes de la capital: Santa Fe y Millonarios ocupan los puestos 11 y 13 en la tabla de reclasificación y están lejos de los torneos internacionales.

Lo feo

'Sin luz': a la altura del minuto 38 del encuentro entre Jaguares de Cordoba e Independiente Santa Fe en el Estadio Jaraguay, se fue la energía y el escenario quedó totalmente a oscuras, el partido duró 15 minutos detenido.



Los clásicos poco atractivos: a lo largo de la semana se creo mucha expectativa sobre los platos fuertes de la jornada que no se destacaron por su juego vistoso, América no le hizo frente a Nacional en casa y Millonarios y Cali dejaron un sinsabor tras el empate sin goles.



Los errores en las porterías: Sebastián Viera, en una devolución de la defensa, cometió una pifia que contribuyó la derrota al Junior. Mientras que Neto Volpi, del América, fue el directo responsable de un gol de Nacional, al no despejar correctamente una pelota y dejársela servida a Dayro Moreno.



Polémica arbitral: el juez Alexander Ospina, a cargo del encuentro entre Medellín y Rionegro Águilas, fue cuestionado por conceder un penal dudoso y anular un gol legitimo.

Lo estadístico

Santa Fe: los 'leones' completaron cinco partidos sin poderle ganar a Jaguares de Córdoba en Montería.



Rionegro Águilas y Junior: ambos equipos perdieron sus invictos al caer contra Medellín y Chicó, respectivamente.