Lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha 2 de la Liga II

La segunda fecha de la Liga II-2018 dejó un saldo de tres equipos con puntaje perfecto que lideran la tabla de posiciones, la gran actuación de los arqueros y un solo empate en nueve juegos que se disputaron.

A falta del duelo de este lunes entre Leones FC y Alianza Petrolera, los locales impusieron condiciones y solo dos equipos que jugaron casa perdieron frente a sus aficionados. El partido más atractivo de la fecha se lo llevó Atlético Nacional 0-2 frente a Santa Fe en el estadio el Campín.



De esta manera, al estilo de FUTBOLRED les presentamos lo bueno, lo malo, lo feo y mucho más de la fecha dos de la Liga II-2018.



Lo bueno

La Equidad, Deportes Tolima y Once Caldas, sumaron su segunda victoria con buen juego y números que avalan el buen inicio de torneo que tienen. Los aseguradores tienen cuatro goles a favor y ningún en contra, mientras que los pijaos y el blanco-blanco suman tres tantos marcados y solo uno recibido.



El buen nivel de los arqueros como James Aguirre en el Atlético Bucaramanga, Santiago Londoño en Envigado y Christian Vargas en Nacional, quienes tuvieron atajadas decisivas para conservar el empate y victoria en el conjunto naranja y verdolaga respectivamente. Mientras que Aguirre impidió que la derrota de su equipo fuera por más de un gol.



Los goleadores empezaron ‘dulces’ con el arco. Carlos Peralta sumó su tercer gol con Equidad. Dayro Moreno, Roque Caballero, Ricardo Steer y José Sand llegaron a dos anotaciones; y Roberto Ovelar, Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel se estrenaron en las redes de la Liga II-2018.

Lo malo

Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba acumularon su segunda derrota de manera consecutiva. Los nariñenses cayeron goleados 0-3 frente al Junior, mientras que los felinos perdieron 0-2 con Equidad. Así quedaron en el fondo de la tabla sin puntos.



Santa Fe y Patriotas no hicieron respetar la casa y tuvieron derrotas por el mismo marcador: 2-0 frente a Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente. Tanto los cardenales como los boyacenses se vieron superados por sus rivales y carecieron de volumen en la fase ofensiva del juego.



Lo feo



El mal comportamiento de los hinchas de Atlético Nacional en el Estadio el Campín en la tribuna de oriental norte. La Policía tuvo que intervenir en varias ocasiones del partido para controlar el enfrentamiento entre la barra denominada 'Nación Verdolaga', ‘hinchas’ organizados de la ciudad de Bogotá, y algunos ‘aficionados’ que viajaron desde Medellín que se hacen llamar 'Los Del Sur'.

La acción del jugador del Deportivo Pasto, Ederson Moreno, quien le dio un pisotón a Jarlan Barrera cuando estaba en el piso. Moreno vio la tarjeta roja al minuto cinco del segundo tiempo y dejó con diez jugadores a su equipo que a la postre terminó por perder 0-3.

Lo estadístico

Luego de siete años y nueve meses, Junior volvió a jugar por Liga en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. La última vez que lo hizo fue el cinco de septiembre de 2010 cuando empató 1-1 con Independiente Medellín.



Con el segundo gol de la victoria de Millonarios 0-2 frente a Patriotas, Roberto Ovelar volvió a marcar por Liga colombiana después de 11 meses y 21 fechas consecutivas sin hacerlo. No anotaba desde el 20 de agosto de 2017 cuando le hizo una diana al Once Caldas.



De nueve partidos que se disputaron en la segunda fecha, solo uno terminó en empate y en todos hubo celebraciones de gol. Dos locales no lograron sumar en casa y la cuota de anotaciones fue de 18 tantos.



Lo emotivo

El minuto de silencio y la dedicación del gol por parte de José Sand que se dio en el estadio de Palmaseca con motivo del fallecimiento del asistente técnico del Deportivo Cali: Liber Vespa.



Los jugadores del Deportivo Cali dedicaron el gol de la victoria al Profesor Líber Vespa quién falleció esta semana en Uruguay, fue asistente técnico del club hasta el anterior semestre.



Foto: Nelson Ríos. pic.twitter.com/7QIUPhE2lV — Juan Murillo (@JuanPaMurillo2) 29 de julio de 2018

Lo colorido

El gran recibimiento que le dieron los hinchas al Deportes Tolima, actual campeón de la de la Liga. Tribunas llenas, colorido y fiesta, se vivió en el estadio Manuel Murillo Toro.