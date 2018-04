Estos son los datos históricos del partido América vs. Cali

Estos son algunos datos importantes del clásico del occidente colombiano, el cual se viene disputando desde 1948, aunque en dos períodos grandes no se enfrentaron por diferentes circunstancias.

Entre 1956 y 1958 no jugaron partidos, pues el conjunto azucarero no participó en el campeonato colombiano pues había abandonado la competencia por algunos problemas económicos.



Además, entre los años 2012 y 2016 se volvió a repetir la situación, pero esta vez el culpable de no jugar clásicos vallecaucanos en primera división fue el conjunto escarlata, que durante 5 años le toca participar en la, segunda división del fútbol en Colombia.



1. El primer partido entre los dos equipos de la capital del Valle fue el 26 de septiembre 1948, cuando los verdes vencieron 4 - 3 a los rojos de Cali.



2. El clásico del Valle del Cauca entre Deportivo Cali y América se ha jugado 281 veces por liga. Cali ganó 104 clásicos, empató 89 y perdió 88.



3. Los azucareros anotaron en 368 oportunidades, mientras los rojos lo hicieron en 355 ocasiones.



4. Mientras tanto por la Copa Colombia se han medido en 24 cotejos, los verdes triunfaron en 10 cotejos, empataron 10 compromisos. Los rojos ganaron 4 partidos. Los azucareros hicieron 31 goles, mientras los 'escarlatas' anotaron 23 veces.



5. Por Copa Libertadores se han enfrentado 7 veces: Deportivo Cali ganó 3 partidos y empató 2, mientras América consiguió 2 victorias. Los verdes anotaron 10 goles y rojos 7.



6. Por Copa Suramericana se enfrentaron 2 veces. Fue en el año 2008, cuando Deportivo Cali ganó 1 y América 1. Mientras los verdes anotaron 1 gol, los rojos lograron 2 conquistas.



7. En total, por competencias oficiales se han enfrentado en 314 clásicos: Deportivo Cali ha ganado 118 partidos, ha empatado 101 veces y el conjunto 'escarlata' triunfó en 95 ocasiones. Los azucareros anotaron 410 goles y los diablos rojos tuvieron 387 conquistas.



8. La mayor victoria azucarera se produjo el 10 de octubre 2010: Deportivo Cali 6 América 3.



9. Mientras tanto, la mayor victoria roja se dio el 21 junio 1961: América 5 Cali 0.



10. Los verdes y rojos han sido campeón y subcampeón en tres ocasiones: 1970, 1985, 1986.



11. Además, en el clásico final de 1974 los rojos terminaron el partido por sustracción de materia. Los azucareros ganaban 1 – 0 y los escarlatas hicieron que expulsar varios elementos de su equipo y así terminar el cotejo para no arriesgarse a ser goleados.



12. En 1996, después de 22 años con un empate a cero goles, los verdes volvieron a salir campeones, en un compromiso donde los escarlatas eran locales.



13. América venció en 2 compromisos definitivos al Deportivo Cali, en los años 85 y 86: una jornada después salieron campeones los 'diablos rojos'.



14. En el 2017, los verdes y rojos se enfrentaron en 10 ocasiones: 6 por Liga y 4 por Copa Colombia. Los azucareros ganaron 5 veces, hubo 4 empates y los 'diablos rojos' triunfaron en 1 ocasión.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol