Históricos: los jugadores que marcaron el primer gol en torneos cortos

Este viernes comienza la Liga II-2018 con el juego entre Alianza Petrolera y Equidad. Tras el final de la pretemporada, los dos equipos saldrán con la intención de dar inicio a su año con el pie derecho.



FUTBOLRED le trae un recuento de los jugadores que han marcado el primer gol en los 33 torneos cortos que se han disputado en el fútbol colombiano. Ahora, los jugadores aurinegros y aseguradores tendrán la oportunidad de sumarse a este selecto grupo.



2002-1: César el 'Indio' Hernández, de Once Caldas (Tuluá 0-3 Once Caldas).



2002-2: Milton Rodríguez, de Pereira (Pereira 0-1 América).



2003-1: Wilberto Valencia, de Millonarios (Unión Magdalena 1-2 Millonarios).



2003-2: Oscar Villarreal, de América (América 2-2 Tolima).



2004-1: Martín Perezlindo, de Millonarios (Millonarios 2-0 Tuluá).



2004-2: Luis Omar Valencia, de Once Caldas (Once Caldas 1-2 Pereira).



2005-1: Gabriel Fernández, de Millonarios (Envigado 4-1 Millonarios).



2005-2: Emerson Acuña, de Junior (Junior 2-1 Magdalena).



2006-1: Hernando ‘Cocho’ Patiño, de Cali (América 0-3 Cali).



2006-2: Lin Carlos Henry, de Cúcuta (Nacional 2-1 Cúcuta).

2007-1: Carlos Vilarete, de Chicó (Chicó 2-1 América).



2007-2: Dayro Moreno, de Once Caldas (Once Caldas 1-0 Cúcuta).



2008-1: Roberto Polo, de Equidad (Quindio 1-1 Equidad).



2008-2: Santiago Silvera, de Envigado (Envigado 1-1 Pereira).



2009-1: Lionard Pajoy, de Cúcuta (América 2-1 Cucuta).



2009-2: Baiano, de Nacional (Nacional 1-1 Equidad).



2010-1: Ayron del Valle, de América (América 2-2 Huila).



2010-2: Jhonier González, de Santa Fe (Santa Fe 2-1 Medellín).



2011-1: Edwin Aguilar, de Real Cartagena (Real C. 4-2 Junior).



2011-2: Santiago Trellez, de Medellín (DIM 1-0 Itagüí).



2012-1: Juan Escobar, de Tolima (Patriotas 0-3 Tolima).



2012-2: Robín Ramírez, de Tolima (Tolima 2-1 Patriotas).

2013-1: Anthony Tapia, de Pasto (Quindío 0-1 Pasto).



2013-2: Cristian Cangá, de Huila (Huila 2-3 Nacional).



2014-1: Ayron del Valle, de Alianza (Equidad 1-1 Alianza).



2014-2: Cristian Subero, de Patriotas (Patriotas 3-0 Pasto).



2015-1: Camilo Saiz, de Envigado (Cortuluá 1-1 Envigado).



2015-2: Ulises Tavares, de La Equidad (La Equidad 1-0 Cortuluá).



2016-1: Leonardo Saldaña, de Jaguares (Fortaleza 1-2 Jaguares).



2016-2: Ronaldo Ariza, de Alianza (Alianza 3-3 Nacional).



2017-1: Juan Gilberto Núñez, de Pasto (Cortuluá 0-4 Pasto).



2017-2: Edis Ibarguen, de Patriotas (Patriotas 1-1 Huila).



2018-1: Germán Cano, de Medellín (Medellín 3-0 Huila).