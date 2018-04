Los tres técnicos caídos: debacle inesperada en clubes históricos

Tres entrenadores salieron de la Liga I-2018 luego de malos resultados y presión de un mal momento que afrontaban los equipos. Gregorio Pérez, de Santa Fe; Jorge 'Polilla' Da Silva, de América y Alexis Mendoza, de Junior.

Es normal que en los equipos menos representativos en Colombia salgan y cambien sus entrenadores durante la Liga por malos resultados. Pero esta vez fue diferente, tres equipos históricos, como Santa Fe, América y Junior, cambiaron a su DT por el mal momento y la presión de los malos resultados obtenidos, aunque Pérez y 'Polilla' fueran resistidos por cierta parte de la hinchada.



El exentrenador cardenal, en su salida, fue elogiado por algunos hinchas y agradecieron porque, apesar del mal resultado, fue un gran entrenador y ha tenido gran trayecto en su vida como entrenador. Además, una parte no estaba de acuerdo en que saliera en este momento, pues se deja al equipo sin entrenador para enfrentar a Flamengo, en Brasil, por Libertadores.



Con Da Silva fue lo mismo, pues el técnico también jugó en 1989 a 1994 en el cuadro escarlata, por lo que los simpatizantes no tenían fuertes discusiones con el timonel.



Sin embargo, con Mendoza fue diferente, pues los hinchas barranquilleros no querían que el entrenador siguiera por los cambios que realizaba y la falta de juego que le daba a Jonatan Alvez, Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. De los tres, Mendoza fue el único que no era resistido por la hinchada.



El primero que 'cayó' fue 'Polilla', pues no tenía buenos juegos y fue eliminado, con un fuerte golpe, de Copa Suramericana frente a Defensa y Justicia en primera ronda. Además, venía con un mal nivel de juego en la Liga local y no generaba los puntos suficientes para salir de las últimas zonas de la tabla.

Alexis Mendoza fue 'sacrificado' porsus malos resultados en Copa Libertadores, pues perdió los dos partidos que disputó. 0-3 contra Palmeiras y 1-0 frente a Junior. Además, los cambios que realizaba durante los encuentros no eran los necesarios y los que los aficionados querían, pues fue criticado por sacar a Teófilo y Chará en la Bombonera.

Finalmente, el tercer y último entrenador que cayó fue Gregorio Pérez, quien fue 'condenado' por sus malos resultados de este 2018, por perder la final de la Liga II-2017, no traer a uno de los jugadores 'insignia' del equipo; Luis Manuel Seijas, y por la salida de otro de estos, Omar Pérez.



Sin embargo, una parte de la hinchada considereaba que es un muy buen técnico y que no debía salir de esta forma de Santa Fe. Por otro lado, aunque no se pensara esto, tampoco sentía que era el momento de que Pérez saliera del equipo cardenal debido a que tiene compromisos importantes por disputar, como el de Flamengo en Brasil.