2018, mal año para los '10' en Colombia: empieza a terminar un ciclo

Poco a poco se empieza a opacar el juego vistoso de los volantes '10' en el fútbol colombiano. Los últimos tres grandes mediocampistas empiezan a finalizar sus etapas en el torneo local y, debido a esto, 2018 no fue un buen año para los volantes. Tras la salida de Macnelly Torres de Nacional, se empieza a tener en cuenta que el fútbol de Colombia se aleja cada vez más de el juego con un futbolista de 'enganche'.

Macnelly llegaría a Deportivo Cali, por lo que tendría una nueva oportunidad para brillar como '10'. Sin embargo, el futbolista no ha tenido un gran semestre y empieza a opacar su fútbol, dejando Atlético Nacional, el equipo con el que brilló con su buen juego. No hay el mismo talento de antes y el futbolista salió del conjunto verdolaga, que con 33 años empieza a tener menos oportunidades por su alta edad.



También, a inicio de año, estuvo la salida del '10' de Santa Fe: Omar Pérez. El volante argentino no se logró adaptar por su juego a los esquemas que últimamente ha tenido el conjunto cardenal con el estilo de los entrenadores uruguayos. Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez no lo tuvieron en cuenta y el volante salió del equipo capitalino, para llegar a Patriotas con 37 años de edad. Si bien tuvo fútbol con el conjunto de Boyacá, el físico y juego del 'Bocha' empieza a opacarse, pues por su alta edad no ha podido estar en todos los partidos de Patriotas.



Finalmente, el más experimentado: Máyer Candelo. El volante tiene 41 años y tuvo un buen semestre con Huila, llevando al equipo hasta las semifinales del torneo. Sin embargo, la alta edad del jugador empieza a pesar y el '10' regresó a Cortuluá para el segundo semestre, por lo que estará en el fútbol de la segunda división de Colombia, algo que empieza a asomar su retiro del balompié.



Ahora, una nueva camada queda en el fútbol colombiano, que empieza a verse opacado el juego con un volante '10'. Nicolás Benedetti, quien podría salir de Cali, es uno de los volantes de enganche que tiene gran proyección y futuro. El otro es Jarlan Barrera, con Junior, y se empieza a quedar como el volante '10' del conjunto tiburón. Finalmente está Daniel Cataño, quien pasó de Medellín a Tolima, y sería otro jugador de enganche que quedaría en el fútbol colombiano, torneo en que se empieza a opacar el estilo de juego con un '10'.