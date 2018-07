Duarte, el hombre que espera darle la pelea a Dayro por ser goleador

Aunque Nacional aún no lo hace oficial, Omar Duarte ya es nuevo jugador del club y una nueva cara para el ataque del equipo de Jorge Almirón. El delantero cucuteño llega procedente de Huila, club del que fue capitán la temporada anterior y uno de los líderes, aunque solo tenga 23 años.

Duarte llega para darle competencia, descanso y con el sueño de jugar en lugar de Dayro Moreno. El verde paisa el semestre pasado afrontó la Liga y la Copa Libertadores solo con el goleador nacido en Chicoral y muchas veces se le vio cansado y con rendimientos bajos; tal vez porque sabía que no tenía un competidor que le quitara el puesto. Como no había un reemplazante natural, el entrenador argentino usó a Andrés Rentería o a Gustavo Torres en la posición y en la pretemporada ensayó con Vladimir Hernández, aunque ninguno de ellos es nato en ese lugar del campo.



Dayro hizo nueve de los 27 goles que marcó Nacional el torneo pasado, pero más allá de su aporte, los verdolagas dependen mucho de lo que haga el tolimense en el frente de ataque. Ahora con Duarte, se busca una mejor lucha sana por ser el de los goles y una menos dependencia de Moreno.



La mejor característica de Duarte es jugar cerca al último central del rival para aprovechar su velocidad y así quedar mano a mano con el arquero. Además tiene muy buen remate de media distancia y con su altura (180 cm) también busca ganar en el juego aéreo. El exjugador del Huila puede salir del área para asociarse y tirarse a la bandas a triangular con los compañeros. Con estas condiciones hizo ocho goles en 21 compromisos en la Liga I-2018.



Para lo que busca el estratega argentino puede ser un jugador ideal. Alguien que pueda bajar los balones que lanza Alexis Henríquez y también tiene condiciones para hacer paredes con los volantes Gonzalo Castellani, Juan Pablo Ramírez y Aldo Leao Ramírez. De esta manera pueden hacer daño y marcar goles. Los laterales también pueden hacer esta función para que éstos entren de sorpresa y hagan daño.



El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, confirmó en una entrevista en 'Goal' que con esta contratación se cerró el libro de pases para los verdolagas. “Con esta contratación queda cerrado el libro porque para la Libertadores teníamos la posibilidad de hacer cinco cambios a la lista y Duarte sería el quinto”.



Nacional había preguntado por Duarte cuando terminó el primer semestre, pero hubo una pausa en las negociaciones porque el club paisa estaba buscando otras opciones en Argentina y en el exterior. Como no se consiguió nada afuera, se reactivaron las negociaciones por Duarte.



Simón Gómez

Corresponsal Futbolred

Medellín