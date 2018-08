‘Ellos vienen de perder y tenemos que aprovechar eso’: Jeison Lucumí

Atlético Nacional volvió a los entrenamientos tras el triunfo en Bogotá ante Independiente Santa Fe. El club paisa jugaba el fin de semana ante Patriotas por la tercera fecha, pero pidió que se la adelantaran y la DIMAYOR accedió. El Primero de agosto a las 7:45 p.m. ambos cuadros se verán las caras en el Atanasio Girardot.

Jeison Steven Lucumí habló en rueda de prensa sobre el próximo rival y dijo que buscan aprovechar la situación actual de los boyacenses. “Ellos vienen de perder, golpeados, tenemos que aprovechar eso, pero no hay que olvidar que ellos son un rival complicado. Nosotros tenemos más confianza con el triunfo ante Santa Fe”, dijo.



Sobre cómo jugarle a los entrenados por Diego Corredor, indicó que los jugadores de banda van a ser claves: “Los extremos tenemos que estar finos porque somos los que aportamos la profundidad y tomar buenas decisiones para que podamos marcar los goles”.



Lucumí piensa que se dará un buen partido porque la visita no vendrá a buscar el empate, si no que saldrán a buscar el triunfo. Patriotas no ha ganado en lo que va de la Liga Águila 2018-II. “Ellos quieren venir a ganarnos acá y no se van a venir a encerrar”, comentó.



Al igual que Jorge Almirón, el exjugador del América de Cali afirmó que el triunfo en la capital tranquilizó al equipo y espantó el fantasma de la derrota ante el Tolima en la final pasada y en la primera fecha. “La caída ante Tolima nos dolió, pero gracias al triunfo que tuvimos vamos a seguir mejorando y con el paso de los partidos vamos a ir jugando mejor”, concluyó.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín