Macnelly Torres presentó pruebas médicas y sería nuevo jugador de Cali

Deportivo Cali confirmó este mediodía en su cuenta de Twitter que el volante ofensivo barranquillero, Macnelly Torres, está presentando los respectivos exámenes médicos, y todo indica que los superará para convertirse en nuevo jugador azucarero.

¡Magia para el medio campo verdiblanco! 💫🎩



El volante barranquillero @Macne10 se encuentra presentando exámenes médicos con el equipo. De superarlos se convertirá en nuevo jugador del Deportivo Cali. #JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/8yCcOtsUK7 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 7 de julio de 2018

Las actividades físicas que realiza el jugador son dirigidas por el médico Gustavo Portela y de acuerdo con el informe del galeno se confirmará o no su llegada al plantel que dirige Gerardo Pelusso.



El nombre de Torres fue sorpresivo, ya que recientemente se habló pero de la necesidad de un zaguero central, si se da la salida de John Jáner Lucumí.



No obstante, aún no se descarta la venta de Nicolás Benedetti al fútbol internacional y en ese caso se justifica la presencia del mediocampista costeño, que actuaba con buena figuración en Atlético Nacional desde el 2015, tras un breve paso por el exterior.



Una vez concluyan los exámenes de rigor, Deportivo Cali hará oficial la vinculación de Macnelly.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces