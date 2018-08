‘El duelo con Millonarios nos agarra en buen momento’: Matías Cabrera

Matías Cabrera llegó en junio a la pretemporada del Deportivo Cali para el segundo semestre, y muy rápido se adaptó a lo que pretende su compatriota Gerardo Pelusso. El volante uruguayo se convirtió en el complemento ideal del aguerrido Andrés Pérez, pero también en un aliado importante de jugadores como Didier Delgado, Nicolás Benedetti, Macnelly Torres y José Sand cuando de buscar el arco rival se trata. Este domingo volverá a hacer parte de la formación inicialista azucarera contra Millonarios, tratando de dar el equilibrio que se requiere en un encuentro clave para las aspiraciones de su equipo.

El Cali aprovecha el talento de sus volantes de segunda línea para llegar constantemente a zona rival, y en otras en busca de un gladiador que ha respondido con creces como el veterano goleador José Sand, tal vez el extranjero de mejor rendimiento en Colombia.



“El otro día vimos el partido que Millonarios jugó por Copa Suramericana. Sabemos que allá hay altura y la verdad no estoy muy acostumbrado; acá hay altura en varias partes, algo que juega un papel importante, pero nosotros estamos muy confiados en el buen sentido, no de relajarnos, estamos muy bien, lo hemos estudiado, lo preparamos, así que tenemos muchas ganas de que llegue el partido, que va a ser muy intenso”, manifestó el charrúa.



Confesó que se sintió mal al caer 0-2 contra La Equidad por Copa Colombia, pero la del domingo es otra historia: “Vamos a salir a buscar los tres puntos como equipo grande que somos, nos agarra en un muy buen momento, me dolió mucho la derrota de Copa el jueves, pero hay que aprender a separar las cosas, el fútbol es presente y este partido va a ser lindo”.



Remarcó que “lo hemos visto en el partido de Copa, el profesor Pelusso nos dio una explicación clara de Millonarios, sus errores y virtudes, lo estudiamos de buena manera y creemos que eso será importante para nuestra planificación del juego”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces