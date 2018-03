Medellín se llevó tres puntos a domicilio: derrotó 0-2 a Leones en Itagüí

Independiente Medellín venció a Leones 2-0 por la novena fecha de la Liga I-2018. El equipo del pueblo mostró solvencia y contundencia contra un flojo conjunto 'felino' preso de su ingenuidad.

En el primer tiempo, la visita comenzó con ataques de larga distancia por intermedio de Yairo Moreno, el volante exEnvigado aprovechó su potencia física para inquietar el arco de Arled Cadavid. Por su parte, Leones se replegaba e intentaba atacar por algún espacio que diera la doble línea de cuatro que puso Ismael Rescalvo.



Fue hasta el minuto 18 que Leones logró acercarse al pórtico custodiado por David González. La pelota quieta era otro recurso que tenían los auriverdes para irse en ventaja. Sin embargo, la poca precisión terminaban en nada esas opciones.



El premio a la insistencia roja llegó al minuto 25 cuando una incursión en el área de Ever Valencia por el sector izquierdo, centra al área para que Didier Moreno pivotee el balón, este le queda a Yairo Moreno, quien luego de un par de enganches, desenfundó un disparo con pierna izquierda para dejar la pelota en la escuadra derecha lejos del alcance del arquero Cadavid, abriendo el marcador en la visita quien hasta ese momento había sido más incisivo.



Cuatro minutos más tarde y fruto de una jugada colectiva que comenzó desde su propio campo, Juan Fernando Caicedo llega al área con Ever Valencia, tras varias paredes, el exHuila ve bien ubicado en el sector izquierdo a Germán Ezequiel Cano al que le envíó la pelota, para que el argentino la encañone con su pierna derecha y enviarla al palo izquierdo del arco felino, aumentando la ventaja en el marcador y de paso logrando su cuarto gol en el campeonato.



Tras la derrota parcial, Leones se animaba para descontar. Sin embargo, la defensa poderosa no quería complicarse y se mantenía sólida con ayuda de los centrales y fijando los laterales en campo contrario. El juego por las bandas y pelotazos en diagonal era un arma endeble para los felinos, quienes no se mostraban cómodos ni precisos como en otras tardes.



Hasta el minuto 45, los auriverdes lograron su primer remate al arco, donde logró responder muy bien David González ante el tiro de Jeison Medina. En el rebote, la defensa logró evacuar el peligro local.



En la etapa complementaria, la dinámica mermó y la pierna fuerte aumentó. La visita con el resultado a favor, manejaba con tranquilidad el encuentro. Al minuto 6 llegó la segunda ocasión para Leones, una jugada personal de Jeison Medina terminó en un remate desviado por centímetros del palo derecho custodiado por David González.



Al minuto 18, nuevamente Leones intentaba descontar en el marcador nuevamente por intermedio de Jeison Medina, quien de cabeza exigió al meta González. Un minuto más tarde, Wilmar Cruz también tuvo su oportunidad de media distancia, pero el balón sale desviado.



Sobre el minuto 35, Jorge Segura quien actuaba en su primer partido como titular, fue expulsado por doble amonestación, lo que forzó a Rescalvo sacar a Yairo Moreno, resignar ataque y mantener su línea defensiva con José David Murillo. Mientras que Leones trataba de aprovechar el dominio de la pelota y el hombre de más en el terreno de juego, aunque no lograba descifrar como penetrar la zaga roja.



Al final, Medellín logra una victoria que le permite no perderle pisada al lote de los líderes en la Liga, mientras que Leones sigue complicado en la tabla del descenso, además de perder su invicto desde el 10 de febrero cuando había caído como visitante contra Alianza Petrolera.



En la décima fecha, Leones visita al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca. Mientras que Independiente Medellín recibe al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot.



Síntesis



Leones FC 0 / Independiente Medellín 2



Leones FC: Arled Cadavid (5); Daniel Osorio (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Aguirre (6), David Montoya (6); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (6), Mateo Muñoz (6); Jeison Medina (6), Wilmar Cruz (6), Jhon Sánchez (6).

Cambios: Antony Otero (6) por Daniel Osorio (16 ST), Mateo Serna (6) por Wilmar Cruz (23 ST), Juan Pablo Ramírez (SC) por Mateo Muñoz (38 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Independiente Medellín: David González (7); Yulián Anchico (6), Jorge Segura (4), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (7), Ever Valencia (6); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Ezequiel Cano (7).

Cambios: Rodin Quiñones (SC) por Ever Valencia (28 ST), Daniel Cataño (SC) por Juan Fernando Caicedo (33 ST), José David Murillo (SC) por Yairo Moreno (35 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo Goles: Yairo Moreno (25 PT), Germán Cano (29 PT) para Independiente Medellín.



Amonestados: Sebastián Gómez (5 ST), Felipe Jaramillo (15 ST) para Leones FC. Jorge Segura (4 ST) para Independiente Medellín.



Expulsados: Jorge Segura (34 ST) para Independiente Medellín.



Figura: Yairo Moreno (7).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno



Árbitro: Carlos Ortega (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín