Medellín quiere cortar su racha negativa contra un combativo Equidad

Deportivo Independiente Medellín recibe a La Equidad, este martes desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Encuentro por la octava fecha de la Liga I-2018.

Las tres derrotas consecutivas no empañan el buen arranque que tuvo el equipo del pueblo en este campeonato. Las lecciones quedaron aprendidas de estos encuentros en los que no hubo esa habilidad para remontar un marcador o cerrar un partido en el que se había conseguido un botín como el pasado miércoles en Manizales contra el líder Once Caldas.



Para este encuentro, Ismael Rescalvo tendrá dos novedades; El delantero Leonardo Castro pagó las dos fechas de sanción y es muy posible que sea titular al lado de Germán Cano. Por su parte, Daniel Cataño recibió su primera convocatoria en este semestre para el habilidoso mediocampista.



Éver Valencia superó sus molestias físicas y también fue incluido en la lista. Por su parte, Elacio Córdoba, Brayan Angulo y Rivaldo Correa no fueron convocados. En el lugar de Córdoba se podría ver otro debut, el de Yulián Anchico quien fue convocado para el duelo contra Once Caldas y no pudo tener minutos.



“Me he preparado, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo y espero hacer las cosas muy bien. Soy un jugador con mucho talento, puedo aportarle al equipo en la tenencia, en fabricar llegadas y filtrar balones a los delanteros, hasta en marca les puedo colaborar”, expresó un entusiasta Daniel Cataño.



Sobre el rival, Cataño comentó que “va a ser un partido exigente, el equipo debe sacar la jerarquía. Tenemos una gran oportunidad en salir de este mal momento”.



En cuanto a la visión del entrenador Ismael Rescalvo, explicó que a pesar de los resultados en el grupo “estamos igual de bien, tenemos un gran ánimo, un buen ambiente. Las derrotas no nos cambian nuestro estado de ánimo. Contra Equidad tenemos una nueva oportunidad de ganar tres puntos. Es posible que hagamos algunos cambios, vamos a corregir los errores que tenemos. Buscamos mantener una idea en un equipo en construcción”.



Además, analizó a Equidad, un rival que viene de golear y anda en buen momento, “a pesar que en los primeros partidos no habían hecho gol, en los últimos encuentros activaron su poder ofensivo, para ellos será una motivación jugar contra nosotros. Es fundamental poder ganar”.



La Equidad, a mantener su mejoría en la Liga en su visita al Medellín





La Equidad confía en conseguir un nuevo triunfo en la Liga I-2018, cuando visite este martes a Medellín, en juego de la octava jornada. Los aseguradores llegan al cotejo contra el poderoso luego de haber goleado por 4-0 a Boyacá Chicó, en Techo, y ahora le apuntan a su segunda victoria consecutiva que los deje con opciones de ingresar al grupo de los ocho.





“Es un triunfo que veníamos buscando también por una amplia diferencia de goles, nos ayuda para levantar cabeza y alzar el nivel. Por ahí caímos con Huila, pero es muy difícil que nos abran el marcador, hemos mostrado seguridad atrás y esperamos seguir así”, dijo Andrés Correa.





Los conducidos por Luis Fernando Suárez saben del potencial del Medellín, que si bien viene de capa caída, es un conjunto que está en los primeros lugares, es muy fuerte por los extremos y eso lo esperan contrarrestar en el Atanasio.





“Es un equipo rápido por las bandas, el juego lo basan por los jugadores que tienen en los costados y nos va a tocar trabajar mucho, muy pendientes con la pasada de los futbolistas de ellos: los laterales, los buenos volantes que tienen por fuera y los delanteros que están ‘encendidos’; tendremos un partido muy controlado si hacemos mucha presión por los extremos”, agregó el lateral.





Por su parte, Arbey Mosquera, autor de dos tantos frente a los ajedrezados, también tiene una visión parecida a la de su compañero. “Tienen muy buen ataque, esperamos contrarrestar eso y concretar en las opciones que se generen”, apuntó.





Los verdes de la capital son novenos en la tabla de posiciones con 9 puntos (dos triunfos, tres empates y dos derrotas) a uno del Cali que es octavo. Además, las tres unidades le sirven a los Suárez para también sumar en el descenso, en los que tienen 104 enteros para un promedio de 1.1954.



Alineaciones probables



Medellín: David González; Yulián Anchico, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Mauricio Gómez; Leonardo Castro, Germán Ezequiel Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Equidad: Esteban Ruíz; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Fabián Vargas, Juan Alejandro Mahecha; Wálmer Pacheco, Stalin Motta, Mariano Vásquez; Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Redacción Futbolred

Bogotá