Medellín no levantó cabeza y cayó derrotado 1-2 contra Junior

Independiente Medellín no fue el preciso de otras tardes y le encajaron su segunda derrota en la Liga I-2018. Al frente tuvo un equipo barranquillero que supo aprovechar los espacios brindados en el local en medio de un partido saturado de faltas, que igualmente terminó venciendo 1-2 el conjunto tiburón en la sexta fecha de la Liga I-2018.



La primera etapa comenzó con aproximaciones por parte de la visita quienes realizaron varias aproximaciones cerca del arco custodiado por David González. Al minuto 13, los locales generaron la primera llegada cerca del arco tiburón, Germán Cano con un gran cabezazo exigió al guardameta del equipo barranquillero.



Tras los acercamientos a ambas áreas, el juego se tornó muy cortado, con faltas sistemáticas en el centro del campo y por las bandas, repartiendo la tenencia de la pelota para las dos escuadras.



Al minuto 26 y luego de una gran escapada de Yimmi Chará, el vallecaucano ve bien ubicado a Luis Carlos Ruiz al que le hace un pase en profundidad para que el samario avance unos metros y defina al palo izquierdo de González, abriendo el marcador para la visita, que hasta el momento estaba haciendo un partido más ordenado y metódico.



Medellín no logra sobreponerse al gol encajado y tras perder la pelota en campo barranquillero, una descolgada de Yimmi Chará le permite a Teófilo Gutiérrez que se descolgara por el sector izquierdo para que el mismo Chará llegue a definir el segundo gol de la tarde, para poner más cómodo el juego a los dirigidos por Alexis Mendoza, contrastando las penurias de Ismael Rescalvo quien pidió más orden en la zaga poderosa.



Los locales salieron en busca de descontar antes que terminara el primer tiempo. Sin embargo y pese a tener un par de llegas más, la precisión brilló por su ausencia. Por el contrario, un par de faltas ofensivas generaron dos amonestaciones en el equipo del pueblo.



Al final de la etapa inicial, se observó un Medellín desorientado contra un Junior que estuvo mejor aplicado. Destacándose la sociedad entre Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz.



En la etapa complementaria, Rescalvo dispuso de dos jugadores frescos como Juan Fernando Caicedo y Rodin Quiñones para el frente de ataque. Mientras que los dirigidos por Alexis Mendoza imponían el juego fuerte y retrasar la continuidad del mismo.



Al minuto 24 del segundo tiempo, un centro desde el sector derecho de Hernán Pertuz, llegó al área chica donde Caicedo pivoteó para que Rodin Quiñones empujara la pelota al fondo de la red, descontando en el marcador a favor del rojo antioqueño.



Tras el gol, Medellín fue más intenso y se aproximó con mayor peligro en la zaga rojiblanca. Además incluyó a Rivaldo Correa buscando un volumen elevado en el frente de ataque.



Al final, el poderoso terminó sucumbiendo contra un tiburón que ‘mordió’ en el momento preciso para llevarse el resultado.



En la séptima fecha Independiente Medellín visita en Manizales al Once Caldas, mientras que Junior recibe al Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Síntesis



Medellín: David González (6); Elacio Córdoba (6), Jesús David Murillo (6), Hernán Pertuz (7), Sebastián Macías (6); Daniel Restrepo (6), Jhon Hernández (5), Yairo Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Mauricio Gómez (6); Germán Ezequiel Cano (6).

Cambios: Juan Fernando Caicedo (7) por Jhon Hernández (1 ST), Rodin Quiñones (7) por Mauricio Gómez (12 ST), Rivaldo Correa (SC) por Elacio Córdoba (29 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo



Atlético Junior: Sebastián Viera (6); Germán Gutiérrez (6), David Murillo (6), Jorge Arias (6), James Sánchez (6); Sebastián Hernández (6), Yimmi Chará (8), Jonathan Ávila (6), Luis Narváez (6); Luis Carlos Ruiz (7), Teófilo Gutiérrez (7).

Cambios: Víctor Cantillo por Sebastián Hernández (20 ST), Jonatan Alvez (SC) por Luis Carlos Ruiz (35 ST), Luis Díaz (SC) por Yimmi Chará (36 ST).

D.T.: Alexis Mendoza



Goles: Rodin Quiñones (24 ST) para Independiente Medellín. Luis Carlos Ruiz (26 PT), Yimmi Chará (30 PT) para Atlético Junior.



Amonestados: Jesús David Murillo (37 PT), Elacio Córdoba (38 PT), Sebastián Macías (46 PT) en Independiente Medellín. Yimmi Chará (5 ST) Luis Narváez (6 ST), Sebastián Viera (21 ST), Luis Carlos Ruiz (28 ST), Jorge Arias (38 ST), Víctor Cantillo (42 ST) en Atlético Junior.



Expulsados: no hubo



Figura: Yimmi Chará (8)



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 22.343 espectadores



Partido: bueno



Árbitro: Hervin Otero (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín