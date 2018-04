Baile poderoso en el Atanasio: Medellín goleó 4-1 a Patriotas

Deportivo Independiente Medellín venció 4-1 a Patriotas Boyacá por la fecha 12 de la Liga I-2018. El poderoso aprovechó su condición de local y la efectividad del goleador Cano, los volantes Yairo Moreno, Daniel Cataño y al letal Leonardo Castro, para llegar con ‘aire en la camiseta’, de cara al clásico frente al líder Atlético Nacional.

Con dominio de balón y toques cortos, el local se hacía el dueño de las acciones en el partido. Por parte de los boyacenses, aguantaba y tenía la paciencia para detectar el error y poder contraatacar.



Fruto de la presión poderosa, al minuto 9, Yairo Moreno filtró la pelota al borde del área para que Germán Ezequiel Cano lo reciba, conduzca unos metros, para luego definir con pierna derecha al palo izquierdo del arquero Alejandro Otero. Consiguiendo el sexto gol en la Liga y el número 60 con la camiseta del Medellín.



Tras el gol, el partido se tornó más dinámico y con un conjunto boyacense que necesitaba salir de su área en búsqueda del empate, algo que le ayudaba al equipo del pueblo en conseguir espacios para un mejor ataque. Un par de disparos por parte de Omar Pérez y Carlos Mosquera inquietaron el arco de David González, quien logró contenerlos sin problema.



Al minuto 23, nuevamente Patriotas conseguía poner en aprietos la zaga roja, un cabezazo de Dávinson Monsalve y un remate de Mario Álvarez volvieron a poner a prueba al golero González.



Los lanceros no renunciaban al ataque y al minuto 37 de fuera del área inquietaron la portería poderosa por intermedio de Iván Ribas. Por otro lado, los dirigidos por Ismael Rescalvo perdían los duelos y les tocaba recurrir a las faltas y el juego cortante. Bajando la intensidad en el ritmo del partido.



Pasaron cinco minutos para que Medellín regresara al área rival, gracias a un remate de Yairo Moreno que pasó cerca del arco defendido por Otero. Un minuto más tarde, el mismo Yairo le entregó la pelota a Cano, quien desde el sector izquierdo exigió al golero patriota.



En la etapa complementaria, los locales no quisieron sorpresas por parte de la visita y sin jugarse el primer minuto, tras una incursión de Daniel Cataño por el sector izquierdo, el volante le metió un centro para que le quede la pelota a Yairo Moreno quien estiró la ventaja en el marcador, completando su tercer gol en el campeonato.



A los 10 minutos y tras un tiro de esquina, Daniel Cataño recibió un pase de Didier Moreno desde el sector derecho, el volante tomó su tiempo para acomodarse y desenfundar un remate con pierna derecha al ángulo del arquero Otero, marcando el tercero de la noche y liquidando un partido redondo para el Medellín.



Tras los goles, el poderoso continuaba manejando a placer la pelota y las jugadas de peligro, contra un elenco boyacense que no logró mantener el ritmo y su bloque defensivo del primer tiempo. Pasaron 20 minutos en el segundo tiempo para que la visita llegara al área rival, mostrando el poco peligro que pone en un partido casi resuelto para los locales.



Al minuto 36 y aprovechando un descuido en la zaga boyacense, Andrés Ricaurte realizó un cambio de frente para Leonardo Castro, quien como un tren, llegó en velocidad al área por el sector izquierdo para fusilar al arquero Otero, decretando el cuarto gol de la noche y confirmando el poderío del rojo antioqueño.



Al final, Medellín exorcizó sus errores de otras tardes y se mandó con una goleada que le permite encarar motivados la seguidilla de partidos en este mes de abril que comienza. Por otro lado, Patriotas, que consiguió el descuento con anotación de Iván Rivas al 44 del segundo tiempo, no logró mantener esa fluidez que mostró en los primeros minutos del encuentro y terminó sometido.



En la fecha 13, Independiente Medellín visita al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Mientras que Patriotas recibe al Deportivo Cali en el estadio La Independencia de Tunja.

Síntesis

Independiente Medellín 4-1 Patriotas



Independiente Medellín: David González (6); Yulián Anchico (6), Jorge Segura (6), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (8), Daniel Cataño (7); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Ezequiel Cano (7).

Cambios: Jesús David Murillo (6) por Jorge Segura (9 ST) Leonardo Castro (SC) por Daniel Cataño (28 ST), Éver Valencia (SC) por Yairo Moreno (36 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Patriotas: Alejandro Otero (6); Jerson Malagón (5), Dávinson Monsalve (5), Efraín Cortéz (5), Federico Arbeláez (5); Nicolás Palacios (6), Iván Rivas (6), Kevin Rendón (5), Omar Pérez (5); Carlos Mosquera (5), Mario Álvarez (5).

Cambios: Felipe Ávila (6) por Efraín Cortéz (1 ST), Santiago Roa (6) por Kevin Rendón (5 ST), Exequiel Benavidez por Omar Pérez (19 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Goles: Germán Ezequiel Cano (9 PT), Yairo Moreno (1 ST), Daniel Cataño (10 ST), Leonardo Castro (31 ST), para Independiente Medellín. Iván Rivas (44 ST), para Patriotas.



Amonestados: Yulián Anchico (47 PT), Daniel Cataño (12 ST) en Independiente Medellín. Mario Álvarez (38 PT), Santiago Roa (34 ST) en Patriotas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Yairo Moreno (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 14.448 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Hervin Otero (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín