Por falta de oportunidades, Félix Micolta se fue de América de Cali

América de Cali confirmó este jueves al final de la tarde que llegó a un acuerdo con el volante Félix Micolta para hacer la rescisión del contrato que lo unía al club, por lo que el de ayer fue su último entrenamiento con los rojos.

El jugador no se encontraba a gusto en la plantilla debido a la poca oportunidad que tenía de actuar, solo fue incluido en el grupo viajero a Ibagué, por la segunda fecha de la Liga Águila II-2018, pero el técnico Pedro Felicio Santos prefirió otros jugadores para las tres variantes realizadas en dicho compromiso.



“Era un tema complejo, Félix no estaba teniendo los minutos que quería, incluso me pasaba a mí en mi época, pero nadie tiene una cláusula de titularidad, pero el jugador quería buscar la salida ante esa situación”, dijo Hárold Lozano, director deportivo de América.



Los directivos ya habían sido notificados de la inconformidad del futbolista, se presentaron en pleno el jueves a la práctica matinal y efectivamente en la tarde acordaron que se concluía el vínculo de Micolta con la institución.



En cuanto al pedido que tiene América por Brayan Angulo de parte del Pafos FC, conjunto de la primera división de Chipre, los directivos afirmaron que no los satisface, ya que los europeos no están dispuestos a pagar el préstamo y tampoco es atractivo el salario para el volante vallecaucano.



Sobre las novedades escarlatas para el partido de este sábado en Tunja ante Patriotas, el volante Juan Diego Nieva, quien había sufrido un trauma en el hallux, ha entrenado normalmente con sus compañeros, mientras que Jefferson Cuero tiene una contractura en los isquiotibiales y no viajará a la capital boyacense.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces