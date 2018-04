'Sé que debo dejar el fútbol antes de que él me deje a mí': Russo

Miguel Ángel Russo, mucho mejor de su salud, habló con el diario 'La Capital' de Argentina, en Rosario. El DT afirmó que superó sus enfermedades y volverá con todo para estar en su lugar de siempre; el banco de un equipo, en este caso, Millonarios.

"Sé que he superado el problema del cáncer de vejiga y lo de la maldita bacteria, ahora viene lo mejor de mi carrera. Que a lo mejor no es mucho tiempo, porque en algún momento debo dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí. Porque después de todo este quilombo uno enfrenta lo que viene de otra manera, con otras formas", comentó el argentino.



El entrenador también referenció y relacionó su lucha del fútbol contra la de su enfermedad, por la que pasó en los últimos meses. Russo, lo tomó como un progreso de un partido de fútbol y del término 'levantarse y seguir'.



"En el fútbol, la fortaleza mental es determinante. Y uno construye un método para afrontar constantemente imprevistos como técnico y conductor de grupo. Aparece un problema, vamos, no nos preocupamos, nos ocupamos y buscamos resolverlo. Y mirá que uno pasó por momentos de mucha tensión dentro de la cancha, tanto para salir de situaciones complejas como para conseguir cosas importante", mencionó Russo.



Sin embargo, hubo momentos malos que tuvieron con el ánimo bajo al entrenador argentino, que tras superar una enfermedad importante, fue afectado por otra que no era tan significativa como la primera.



"Y sí, me enojé mucho. Me puse malo. Hubo un momento que no contestaba el teléfono, después lo apagué, elegí quedarme solo unos días, en esa soledad mi cabeza dio una pelea sin cuartel porque los pensamientos eran ambiguos, contradictorios. Es que no podía entender cómo carajo superás un cáncer y perdés con una bacteria. Porque ojo que la bacteria te lleva. Con la sangre te toma un órgano y te gana", afirmó el DT.



Finalmente, el entrenador habló sobre el miedo de las consecuencias que podría acarrear un cáncer, la enfermedad más dura que puede existir. Sin embargo, Russo se mostró optimista y fuerte en este tema. Además, afirmó que este sábado regresaría a Bogotá.



"Miedo tenemos todos. Es un síntoma de cordura. Como en cualquier circunstancia se trata de que uno maneje al miedo y no el miedo a uno. Para eso es clave tu entorno, el positivismo de tu alrededor, que es el mismo que actúa incluso como un escudo de aquellos que sin quererlo a veces son militantes del pesimismo, si Dios quiere el sábado regreso a Bogotá para dirigir a Millonarios, mi equipo y mi presente", finalizó el argentino.