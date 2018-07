'Lo importante es crear las opciones, los goles llegarán': Russo

Millonarios tuvo en El Campín la oportunidad de ganar en el primer partido de la Liga II-2018, pero la mala definición y los errores defensivos no le permitieron pasar del 2-2 contra Chicó.



Sobre el partido, Miguel Ángel Russo dio un análisis general del encuentro y señaló que: “En líneas generales fue un partido que fuimos dominadores y pudimos definirlo antes, pero si eso no alcanza necesitamos más. Buscamos el arco rival, pero eso no alcanzó. Tenemos que enfocarnos en los errores individuales”.

La defensa de Millonarios no fue muy probada por Chicó, sin embargo dejó dudas de la seguridad, pues, incluso, desde la pretemporada viene presentando fallas que derivan en goles.



“La defensa en algunos momentos estuvo bien y también tuvo errores, pero se debe ser más seguro, pero eso lo vamos a buscar. El primer gol nos sorprende, pero debemos sacar lo mejor de eso y no puede tapar las cosas buenas que hizo Millonarios”, dijo el técnico argentino.



Posteriormente añadió de Wuilker Fariñez, arquero que ha tenido errores que constaron goles en los últimos juegos, que: “Así como muchas veces tuvo buenas actuaciones, a veces pasan estas cosas (las fallas) y hay que estar sereno, hay que seguir trabajando. La vida es de altibajos. Hay que seguir teniendo confianza porque tiene 20 años. Es normal que pasen los errores y de mi parte tiene todo el apoyo”.



Sobre el debut de Gabriel Hauche, uno de los mejores jugadores del azul en este partido, el técnico se mostró satisfecho por el trabajo realizado en los 79 minutos que disputó y dijó: “A Gabriel lo conozco bien y me alegro por él“.



Aunque, preguntado por los errores en definición de su equipo, comentó que ”es difícil, erramos mucho y fuimos superiores. Lo importante es crear las opciones, los goles llegarán”.