Miguel Russo criticó y denunció la falta de agua en camerino de Tunja

Miguel Ángel Russo habló en rueda de prensa luego de la victoria 0-2 de Millonarios sobre Patriotas y, aunque habló del partido y el buen rendimiento de su equipo, sí expresó su inconformismo por la falta de agua en el camerino.



“Es la segunda vez que vengo a este estadio y es espectacular, su gente y el estadio es divino y veo que lo están remodelando. Pero tengo un problema y es que no tengo agua, ni caliente ni fría, y esos detalles son importantísimos para el fútbol profesional. No se puede competir en el fútbol profesional si mis jugadores no tienen agua al término del partido. Entiendo el esfuerzo del vestuario, pero si no hay agua es muy difícil todo esto“, dijo el entrenador argentino.



Sobre el encuentro y el nivel de sus jugadores, Russo expresó que: “Estoy contento con la forma del equipo. Es bueno ganar, pero lo tuvimos que haber definido antes. Le damos importancia a la Liga y estos partidos de visitante rinden para llegar más desahogado al final del campeonato. Debemos seguir trabajando con todo lo que viene porque debíamos ganar”.



A lo largo del partido, el azul se mostró dispuesto a atacar a su rival por los costados y en esa labor fue muy importante Eliser Quiñones, por izquierda, y Oscar Barreto por derecha.



“Verticales somos siempre, pero en el primer tiempo no definimos. Fue una semana dura por el viaje, pero nos supimos acomodar y eso es lo más importante. Millonarios es un equipo importante y debemos encontrar la solidez defensiva”, dijo.



También habló de Juan Camilo Salazar, el volante que se ganó la confianza del argentino y fue el primer cambio del encuentro, a tal punto que de sus pies nacieron los dos goles de Millonarios.





“Juan Camilo va cumpliendo un desarrollo en el que cada día va creciendo y confiamos mucho en él y seguirá su camino en la medida en que él entienda cómo debe hacerlo”, añadió.



Cadavid mostró cómo se tuvieron que bañar