Millonarios sigue en deuda con su gente y empató 1-1 con Alianza en El Campín

Millonarios sigue en deuda con su hinchada y empató por 1-1 contra Alianza Petrolera en Bogotá. Los embajadores no muestran un buen juego y dejaron pasar dos puntos en El Campín.

En un pálido encuentro, Millonarios empezó su encuentro con una sola opción de gol con Jhon Duque al minuto 39 que desperdició debajo del arco y lo mandó por encima del travesaño.



Por su parte, los petroleros iniciaron con peligro de gol en el arco de Wuilker Fariñez tras un error de Matías de los Santos que mandó al córner el portero venezolano.



Con la idea de juego de cada equipo por mantener el balón, ambos clubes no tenían una claridad en el fondo y no llegaban con peligro al arco rival. Sin emociones, el primer tiempo terminó sin ánimos con el 0-0.



En la segunda mitad, Millonarios buscó más el partido y lo encontró. Al minuto 25 de la segunda mitad, Christian Huérfano aprovechó un remate de Matías de los Santos y marcó el único gol del compromiso en El Campín.



Tras la anotación del bogotano, los embajadores mantuvieron el control del juego y llegaron con más precisión al arco del guardameta rival. Por su parte, los petroleros buscaban espacios en el campo del local, pero no llegaban con peligro de gol.



Finalmente, Cristian Palomeque tuvo un remate desde afuera del área y Wuilker Fariñez no logró controlar el balón y llegó el empate de los de Barrancabermeja que les apagó la fiesta a los bogotanos en El Campín.



Con este empate, Millonarios se ubica en la posición número 16 con nueve puntos, mientres que su rival encontró un valioso punto en Bogotá y sumó once unidades, ubicándose en la posición número once de la Liga.



Síntesis



Millonarios 1- Alianza Petrolera 1



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Felipe Banguero (6), Andrés Cadavid (5), Matías de los Santos (5), Jair Palacios (4); Mackallister Silva (3), Jhon Duque (6); Christian Huérfano (6), Henry Rojas (5), Elíser Quiñónes (5); Ayron del Valle (5).

Cambios: Santiago Montoya (5) por Henry Rojas (8 ST), Carlos López (5) por Christian Huérfano (15 ST), César Carrillo (SC) por Eliser Quiñónes (44 ST).

D.T.: Hugo Gottardi.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (7); Yhorman Hurtado (5), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flores (5); Fredy Flores (6), Juan David Rios (6); Maicol Balanta (6), Diego Barreto (5); Cristian Palomeque (6) y César Árias (6).

Cambios: Manuel Palacios (6) por Carlos Arias (10 ST), Alex Castro (5) por Diego Barreto (15 ST), Roger Torres (SC) por Freddy Flores (44 ST).

D.T.: Juan Cruz.



Goles: Christian Huérfano (22 ST), en Millonarios. Cristian Palomeque (43 ST), en Alianza Petrolera.



Amonestados: Carlos Arias (19 PT), Cristian Palomeque (34 ST), Roger Torres (45+2 ST), en Alianza. David Silva (39 ST), en Millonarios.



Expulsados: David Mackallister Silva (39 ST), de Millonarios. Cristian Palomeque (44 ST), de Alianza.



Figura: Ricardo Jerez (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 8.388 espectadores aproximadamente.



Partido: regular.



Árbitro: Éder Vergara (6).