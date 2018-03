Las infaltables ganas de Millonarios dieron fruto: superó 0-1 a Once Caldas

Millonarios obtuvo un importante triunfo de visitante este jueves santo, cuando visitó a Once Caldas en el estadio Palogrande y lo venció 0-1 en la fecha 11 de la Liga I-2018. Elíser Quiñones fue el autor del gol del azul, que vuelve a tomar un respiro en la Liga.

17 remates completó Millonarios, contra Once Caldas, en Manizales, en un partido que solo pudo ganar 0-1 y después de cuatro fechas volvió a la victoria.



Hasta ahí fue el vendaval del campeón de Colombia, que con buen fútbol estaba sometiendo al Once Caldas, pero así como fue bajando el rendimiento del creador azul, Mackalister Silva, se fue diluyendo el dominio visitante.



Llegó el turno de lucirse para el Wuilker Faríñez. Y en dos oportunidades (una a Eder Farías y otra a Luis Sinisterra) antes de llegar al medio tiempo salvó a Millonarios de que los de Manizales se fueran en ventaja.



El goleador venezolano se hizo importante en el Once, sin embargo, a los 32 minutos, pudo irse expulsado tras pegarle un codazo a Andrés Cadavid.



En el segundo tiempo volvió a la carga Millonarios, esta vez con el protagonismo de Ayron del Valle. El goleador salió de su área natural y empezó a generar mucho más juego. A los 19 tras un buen enganche pudo anotar, pero su remate salió desviado.



Esa fue la primera de varias llegadas consecutivas de la visita. Cuatro minutos después, luego de una jugada colectiva, Eliser Quiñones, quien hacía un pésimo partido, quedó solo frente al arco y la mandó afuera. Con suerte para él, que en la siguiente jugada, tras la asistencia de Del Valle, sí acertó y con un remate fuerte marcó el gol.



Los últimos minutos fueron un mar de nervios para Millonarios. Once Caldas tuvo varias oportunidades para anotar, y el arquero azul no respondía con solidez, lo cual creó más incertidumbre en el marcador, teniendo en cuenta los últimos dos partidos jugados.



Finalmente, Millonarios se llevó los tres puntos de Manizales, volvió a sumar de a tres tras cuatro fechas sin ganar y se acerca al grupo de los ocho.



Síntesis



Once Caldas 0-1 Millonarios



Once Caldas: José Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (5), Diego Peralta (5), Miguel Nazarit (6), David Gómez (6); Mauricio Restrepo (5), Sergio López (5); Luis SInisterra (6), Yésus Cabrera (5), Uvaldo Luna (5); Eder Farías (5).

Cambios: César Amaya por Cabrera (26 ST), Ray Vanegas por Luna (29 ST), Sebastián Guzmán por López (33 ST).

D.T.: Hubert Bodhert



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Jair Palacios (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (5); Jhon Duque (6), César Carrillo (6); Christian Huérfano (4), Mackalister Silva (5), Eliser Quiñones (5); Ayron del Valle (7).

Cambios: Matías de los Santos (5) por Figueroa (15 ST), Carlos López por Huérfano (36 ST), Nicolás Murcia por Quiñones (42 ST).

D.T.: Hugo Gottardi



Amonestados: Hinestroza (24 PT), Sinisterra (30 PT), López (40 PT), Luna (6 ST), Restrepo (46 ST), en Once Caldas. Cadavid (5 PT), Huérfano (40 PT), Duque (30 ST), en Millonarios.



Expulsados: No hubo.



Figura: Ayron del Valle (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 13 mil espectadores aproximadamente.



Taquilla: No fue suministrada.



Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



DEPORTES

EL TIEMPO