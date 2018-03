Doblete de Cadavid le da a Millonarios un dulce triunfo 3- 1 sobre América

Millonarios hizo de la efectividad su mejor aliado y superó con claridad a un América sin poder ofensivo y errático en defensa. El triunfo 3-1 no sólo es justo y bien trabajado, sino que ilusiona y contagia de amor propio a su fiel hinchada.

Bajo una llovizna incesante y un viento helado, partía ordenado el América aunque sin profundidad para llegar al área de Faríñez, pero era Millonarios el que tenía la opción más clara al minuto 7, un centro de Huérfano preciso para el cabezazo de Del Valle que no fue gol por el héroe rojo de siempre: el arquero Bejarano.



Ya no pudo reaccionar el portero (que parecía golpeado) al minuto 11, cuando le dejó un rebote servido a la mitad del área al goleador azul y ahí no perdonó Ayron para poner el juego muy temprano a favor del azul.



Vendría un juego con más faltas que fútbol, una a de las cuales terminó en un penalti claro de Angulo que Cadavid cobró colocado para decretar el 2-0 al minuto 39.



La primera etapa se cerró con un Millonarios muy efectivo (dos goles en tres llegadas) y un América que tuvo la pelota sin saber qué hacer con ella y sin una sola llegada al arco rival en 45 minutos.



Para el complemento cesó la lluvia y mejoró el clima, pero la cancha sintió los dos aguaceros previos y se puso muy difícil. Lo que no bajó fue la ambición azul que tempranito logró el tercer tanto en un tiro de esquina al que madrugó Cadavid ante los lentos centrales Arboleda y Herner.



La única opción del rojo fue un pique que intentó Valencia al 63 y de lujo fue el anticipo del gran arquero Faríñez. Un tímido remate más de Martínez Borja y algún cabezazo de Micolta al que llegó el arquero azul fue el resumen del pobre ataque rojo.



En cambio, el cuarto lo tuvo el recién llegado Salazar al 78 pero se le fue por arriba y una vez más sobre el 83 le ganaron los nervios a la hora de definir.



Contra todo pronóstico llegó el descuento del visitante al 80, una oportuna llegada de Kevin Ramírez y un zurdazo inatajable. Y así sin pensar, más atropellando que jugando, tuvo el segundo del rojo Carvajal pero no pudo con Faríñez. Eso sí, en el palo se estrelló el cuarto del azul y el primero de Montoya con el club bogotano.



Al final ganó muy bien Millonarios y América tiene mucho trabajo de cara a la Copa Suramericana.



Síntesis



Millonarios 3-1 América



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Jair Palacios (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (7), Felipe Banguero (6); Matías de los Santos (6), John Duque (7); Christian Huérfano (6), David Silva (6), Elíser Quiñones (6); y Ayron del Valle (7).

Cambios: Roberto Ovelar por Ayron del Valle (26 ST), Santiago Montoya por David Silva (26 ST), Juan Salazar por Christian Huérfano (32 ST).

D.T.: Hugo Gottardi (e).



América de Cali: Carlos Bejarano (6); Juan Camilo Angulo (5), Diego Herner (4), Danilo Arboleda (4), Pablo Armero (4); Elkin Blanco (5), Avimiled Rivas (4), Jonny Mosquera (5); Yámilson Rivera (5), Cristian Martínez Borja (5) y Kevin Ramírez (5).

Cambios: Carmelo Valencia (5) por Yámilson Rivera (1 ST), Félix Micolta (6) por Jonny Mosquera (1 ST), Gustavo Carvajal por Avimiled Rivas (26 ST).

D.T.: Jorge ‘Polilla’ da Silva.



Goles: Ayron del Valle (12 PT), Andrés Cadavid (40 PT -penalti- y 4 ST), para Millonarios. Kevin Ramírez (36 ST), para América.



Amonestados: Anier Figueroa (23 PT), Jair Palacios (14 ST), en Millonarios. Jonny Mosquera (23 PT), Diego Herner (30 PT), Yámilson Rivera (35 PT), Carlos Bejarano (40 PT), Elkin Blanco (8 ST), Félix Micolta (35 ST), en América.



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Cadavid (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 18.453 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Alexander Ospina (6).



Redacción Futbolred