Millonarios, a mantener el buen ritmo en El Campín para vencer a Cali

Millonarios recibirá al Deportivo Cali este domingo a las 5:15 p.m. en lo que significará un nuevo clásico en el fútbol colombiano entre estos dos equipos. El equipo embajador viene de un buen resultado en la Copa Suramericana y, tras unos días de preparación, buscará seguir en esta tónica en el rentado local.

Pero es en la Liga que azul no ha tenido su mejor rendimiento en El Campín, pues en su última presentación en este escenario fue ampliamente superado por Medellín.



“Aprendemos del error y eso es bueno. Buscamos intensidad y debemos seguir haciendo el esfuerzo porque la Liga es otra apuesta que tenemos”, dijo Miguel Ángel Russo.



En esa búsqueda de la mejoría, el entrenador argentino resaltó lo que será para Millonarios crucial en este encuentro contra los azucareros.



“Buscamos aceleración y cambios de ritmo, me molesta cuando lo hacemos todo muy lento. Este juego presenta variantes y todo eso lo necesitamos para seguir creciendo porque siempre tenemos que dar más”, señaló.



También confirmó Russo que seguirá con las rotaciones en su plantel, aunque seguramente la forma táctica no tendrá variantes para mantener el regular 4-3-3.



“Vamos día tras día y no nos tenemos que apurar. Cuando hay un buen nivel cuesta elegir. No me sorprenden los que lo están haciendo bien”, expresó.



Alineación probable: Wuilker Fariñez; Andrés Román, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Henry Rojas, Jhon Duque, Mackallister Silva; Gabriel Hauche, Ayron del Valle, Juan Camilo Salazar.

D.T.: Miguel Russo.