Millonarios, por un triunfo en el inicio de la Liga que hunda a Chicó

Millonarios empieza su camino en la Liga II-2018 este domingo, cuando reciba a Boyacá Chicó a las 5:15 p.m., en juego por la primera fecha. El conjunto azul mantiene la base del primer semestre, mientras que los ajedrezados cuentan con varias caras nuevas.

Y es que el inicio de este semestre tiene, en diferencia al anterior, el plus de tener a Miguel Ángel Russo como la cabeza del grupo y gestor de la pretemporada, aunque, en esta, el rendimiento del plantel ha sido muy irregular.



La más reciente presentación, contra River Plate, dejó en el azul muchas dudas, pues la zona defensiva sufrió y en lo ofensivo no se logró marcar la diferencia. Sin embargo, el DT argentino ha buscado encajar a Cristian Marrugo, Óscar Barreto y Gabriel Hauche, este último con menos tiempo, para tener el mejor rendimiento de su nómina.



“Por el Mundial todos los equipos se prepararon de la mejor manera y no tenemos excusa. Llevamos un mes trabajando juntos, tuvimos buenos amistosos y hubo un tiempo adecuado para trabajar; ahora debemos responder en el examen de este domingo”, comento Marrugo, de buena presentación contra River.



Con las caras nuevas, el equipo busca tener más creación en el mediocampo y jugadores de más experiencia en los costados. Además, se espera que en los próximos meses se una al equipo Santiago Montoya, quien se recupera de una lesión de ligamento cruzado.

Fútbol tenis antes de pasar al trabajo táctico a cargo del profesor Miguel Ángel Russo. #UnidosNadaNosDetiene pic.twitter.com/e2qOMJ1AdI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 21 de julio de 2018

Más allá de las vicisitudes económicas por las que ha tenido que atravesar la institución en los últimos años, Boyacá Chicó es la escuadra del departamento que más jugadores ha contratado, teniendo en cuenta el reto de salvar la categoría, pues el incómodo penúltimo lugar así lo obliga.



En la conformación de la nómina, para esta segunda parte del año, los directivos se inclinaron por la mezcla de jugadores con alguna trayectoria, junto a otros que aún no han consolidado su nombre en la órbita del rentado nacional.



En cuanto a los nombres foráneos se destacan la presencia de un panameño, un mexicano y un venezolano. El canalero es Rogeiro Caicedo, quien se desempeña como portero; el azteca es Jaime Ayala, defensa central, y el patriota John Edward González Zúñiga, quien se desempeña como volante de marca y procede el JBL Zulia.



Otros que llegaron a las toldas a cuadros: Jonathan Garay, Félix García, Juan Camilo Vela, Óscar Rodas, Jossymar Gómez, Jefferson Angulo, Juan Manuel Leyton, Juan Ramón Barrera, Sebastián Tangarife, Jhonatan Villa, Juan Duque, Víctor Arzayus.



Alineaciones probables



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; David Silva, Jhon Duque, Henry Rojas; Ayron del Valle, Roberto Ovelar y Juan Camilo Salazar.

D.T.: Miguel Russo.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; Jordy Monroy, José Mosquera, Ezequiel Garay; Óscar Balanta, Edward González, Jossymar Gómez, Juan Barrera; Felipe Ponce y Jhon Arboleda.

D.T.: Jhon Jairo Gómez.



Redacción Futbolred y

Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja