Millonarios pecó en definición y empató 2-2 con un Chicó sin ideas

Millonarios fue el claro dominado del partido contra Chicó en la primera fecha de la Liga II-2018, sin embargo, por la mala definición del azul y la eficacia de los boyacenses, el juego terminó 2-2 en el estadio El Campín.

El azul fue el primero que buscó el arco rival con remate de Ayron del Valle que bien atajó el guardameta Sergio Avellaneda, de mucho trabajo a lo largo de los 90 minutos.



Sin embargo, el gol del visitante llegó dos minutos después. Nelino Tapia alcanzó un balón largo y la mandó rastrera al centro del área y aunque era un balón fácil, Matías de los Santos y Wuilker Faríñez no tuvieron comunicación y el esférico quedó para que Diego Valdés lo enviara al fondo de la red con un cabezazo.



Pero eso fue lo único de Chicó, que se dispuso a defender el marcador a capa y espada. Ante esto, Millonarios tuvo el control del esférico y se acercó al arco de Avellaneda por todos los lados.



Ayron del Valle y Mackallister Silva lo intentaron de media distancia, pero el esférico salió desviado. Posteriormente, con buenas incursiones por el sector izquierdo de Felipe Banguero, el balón quedó sin dueño en el campo, pero Gabriel Hauche no la pudo impactar con potencia. Juan Camilo Salazar tuvo una parecida, aunque su remate también le quedó con facilidad en las manos de Avellaneda.



Chicó se animó al ataque en los minutos finales del primer tiempo, y Jair Palacios robó el esférico, se la dio a Hauche y este se la devolvió larga para que el lateral mandara un centro rastrero y en el rebote le quedó al debutante argentino para que marcara el merecido empate antes de ir al descanso.



En la parte complementaria el azul siguió con la misma intención de atacar y con Felipe Banguero tuvo una opción que bien atajó, una vez más, Avellaneda.



Pero el poder ofensivo de Millonarios tuvo buen puerto al minuto 62, cuando Salazar mandó un balón al área, Ayron del Valle la bajó y Silva solo tuvo que empujarla para darle la ventaja 2-1 a Millonarios.



Con el gol, los visitantes despertaron y se fueron a buscar el arco del Fariñez, pero la zona defensiva respondió con lo justo para despejar el balón.



Al 73 llegó un penalti de Tapia contra Del Valle que el juez Diego Escalante no dudó en sancionar. El capitán Cadavid tomó el balón y lo remató con potencia, pero se estrelló en el larguero y aunque en el rebote Silva mandó el balón al fondo de la red, la jugada estaba anulada por fuera de lugar.



Cuando el juego estaba en los últimos 10 minutos, Felipe Ponce aprovechó un remate de tiro libre y venció a Fariñez. Una difícil noche para el arquero venezolano, que no tuvo visión para detener el esférico.



El empate supo a pérdida en Millonarios, que tuvo el control del juego, pero que por errores puntuales dejó escapar dos puntos en el inicio de la Liga.



Síntesis:



Millonarios 2-2 Chicó



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Jair Palacios (6), Matías de los Santos (5), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (6); Jhon Duque (6), Henry Rojas (5), Mackallister Silva (6); Gabriel Hauche (7), Ayron del Valle (7) y Juan Camilo Salazar (5).

Cambios: Cristian Marrugo (6) por Juan Camilo Salazar (25 ST), Roberto Ovelar por Gabriel Hauche (34 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Chicó: Sergio Avellaneda (7); Jordy Monroy (5), Oscar Balanta (5), José Mosquera (5), Nelino Tapia (6); Jossymar Gómez (5); Edwar López (6), Juan Barrera (5), Jhon Arboleda (5), Felipe Ponce (6) y Diego Valdés (5).

Cambios: Cristhian Canizales (5) por Jhon Arboleda (1 ST), Dennis Mena por Jossymar Gómez (8 ST) y Yuxer Requena (5) por Juan Barrera (24 ST).

D.T.: Jhon Jaime Gómez.



Goles: Gabriel Hauche (43 ST) y Mackallister Silva (17 ST), por Millonarios. Diego Valdés (3 PT) y Felipe Ponce (37 ST).



Amonestados: Banguero (31 ST), por Milllonarios. Arboleda (6 PT), Tapia (33 ST) y Valdés (90+4) por Chicó.



Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno.



Figura: Gabriel Hauche (7).



Estadio: El Campín .



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (7).