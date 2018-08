'Lo importante es saber qué nos ofrece el rival de turno': Zambrano

Independiente Medellín le ganó a Millonarios por la mínima como visitante con anotación del delantero argentino Germán Cano por la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II. En conferencia de prensa, el director técnico habló del rendimiento de su equipo ante los embajadores.



“Respetamos al equipo contrario, entonces había que hacer un trabajo para cerrar los espacios y por muchos tramos del partido lo conseguimos”, dijo sobre una de las claves del triunfo para los rojos.

Millonarios fue a Bogotá a jugarle mano a mano a los 'embajadores', uno de los mejores equipos de la liga. Por eso, esta victoria es especial: “Enfrentar a equipos como Millonarios en El Campín es especial, pero es doblemente especial más cuando se consiguen los tres puntos”.

Para Zambrano, Medellín no jugará siempre de la misma manera, si no que buscara adecuarse a lo que le ofrece el rival y explotar los puntos débiles. “Nosotros tenemos que evaluar partido a partido al rival y tratar de explotar las deficiencias y ser cuidadosos de las virtudes. Jugar de local o visitante no es lo más importante: lo importante es saber que nos ofrece el rival de turno”, opinó sobre el juego del Medellín como local o visitante.

“Nos falta más fluidez en el último tercio y cómo terminar las jugadas. Debemos seguir afianzando la defensa”, opinó el ecuatoriano sobre los puntos que tienen que mejorar en el futuro.

Últimamente, Zambrano ha optado por jugar con dos delanteros para así crearle más dolor de cabeza a los rivales y tener más opciones de gol. Cano a veces hace el trabajo sucio de conectar a los volantes con los delanteros y se aleja del arco. Para Zambrano esto no es un problema porque el argentino se siente cómodo haciendo esto.

“La mejor posición de Cano es estar en todo el frente de ataque. Es un jugador que representar una cuota de gol importante y estamos tratando de ser más versátiles y que otros jugadores sean partícipes, pero Ezequiel está pasando por un gran momento en su carrera”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín