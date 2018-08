En el regreso de Almirón al banquillo, Nacional recibe a Petrolera

Estes viernes, Atlético Nacional recibirá a Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot por la sexta fecha de la Liga II-2018 a las 8:00 p.m. La visita está en la séptima casilla con nueve puntos y el verde justo atrás con ocho. Además, este será el regreso de Jorge Almirón al banquillo tras cumplir sus fechas de sanción

Los 'verdolagas' se recuperaron en los resultados y un poco en el juego. Las dos victorias contra Patriotas por la ida y la vuelta de la Copa y el triunfo en Cali contra América por la Liga. De esta manera el ambiente en los jugadores y el cuerpo técnico mejoró.



Felipe Aguilar, defensor central, indicó que Alianza no será un rival fácil. “Es un equipo que tiene jugadores por banda muy rápidos y habilidosos. El punta aguanta muy bien el balón. Es un equipo que intenta jugar y esperamos que haga eso y no se encierre atrás”.



Nacional se fortaleció en defensa. De recibir goles y no marcar, ahora marca y no recibe. Lleva 270 minutos sin que reciban anotaciones. “El equipo ha mostrado solidez, no recibimos gol y hemos marcado”, dijo Aguilar.



Para la seguidilla de partidos tan seguidos que ha tenido Nacional, Jorge Almirón ha optado por la rotación para mantener frescos a los jugadores. Aguilar reconoció que esto sirvió mucho: “La rotación ha sido importante, todos hemos tenido minutos y se trata de que la nómina este completa”.



Almirón concentró a 18 jugadores y en la lista hay novedades. No se incluyó a Helibelton Palacios que ha jugado muy seguido y lo quieren guardar para el martes. Tampoco estará Aldo Leao Ramírez, quien también será cuidado tras tener un desgaste importante en Tunja frente a Patriotas.



En las altas se destacan la inclusión del defensor juvenil Sebastián Yabur. El juvenil ha tenido varios entrenamientos con el plantel profesional y fue parte de la gira de pretemporada en los Estados Unidos a mitad de año. La otra novedad es la inclusión de Aguilar, quien no viajó a Tunja porque presentó uno examen académico. Yerson Candelo se recuperó de la molestia en el muslo derecho y fue convocado. La última novedad es la inclusión de Juan Pablo Ramírez por decisión técnica.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Christian Vargas, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Vladimir Hernández, Juan Pablo Ramírez, Steven Lucumí y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

MEDELLÍN