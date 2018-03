Duelo de rojos: Santa Fe y sus encuentros contra América en el siglo XXI

En el siglo XXI, América de Cali y Santa Fe se han enfrentado en 34 oportunidades. El equipo de Cali, en la primera década del presente siglo (2000 y 2009) ganó 15 partidos de 28, mientras que el conjunto cardenal solo logró triunfar en 8 compromisos. Los diablos rojos anotaron en 43 ocasiones, a su rival, Santa Fe, marcó 31.

Entre el 2010 y el 2018, solamente se han medido en 6 compromisos, en los que América consiguió 2 triunfos y Santa Fe sumó 3 victorias.



En resumen, los rojos de Cali lograron tres puntos en 17 encuentros, mientras que los cardenales lo han conseguido en 11 partidos. En términos de igualdad, ambos equipos no se hicieron daño en 6 oportunidades. En materia de anotaciones, América anotó en 47 goles y los bogotanos consiguieron vencer el pórtico escarlata 36 veces.



El conjunto que actualmente dirige Jorge 'Polilla' Da Silva, no logra un triunfo en territorio capitalino desde el año 2011, cuando derrotó al elenco cardenal por 0-1. Es importante recordar que América estuvo durante 5 años en la 'B', por lo que en este lapso de tiempo no hubo encuentros entre ambos equipos.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol