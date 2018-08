‘Si nos toca perder, no debe ser de esta manera’: Octavio Zambrano

Independiente Medellín cayó en Barranquilla contra Junior por 2-1. Por los locales anotaron Luis Díaz y Sebastián Viera, mientra que por Medellín descontó Juan Fernando Caicedo. Una vez consumida la derrota, Octavio Zambrano habló en rueda de prensa.



“No sé si merecíamos ganar u obtener más de lo que obtuvimos porque estuvimos demasiado imprecisos durante todo el partido. En el segundo tiempo mejoramos y no puedo cuestionar el amor propio de los jugadores por conseguir un resultado. En el análisis final, uno tiene que jugar bien y no se puede ser tan imprecisos”, comentó Zambrano sobre el rendimiento de sus dirigidos.





El técnico ecuatoriano se molestó porque trabajaron toda la semana en este partido y no consiguió el resultado deseado. “No estamos contentos porque trabajamos en la semana para plantear un buen partido y para conseguir un resultado. Si nos toca perder, no debe ser de la manera en que perdimos hoy (sábado) y no puede ser de esta manera”, indicó Zambrano.



Al ser consultado por los errores del Medellín, el ecuatoriano lo enumeró y explicó qué genera en los jugadores: “Cuando tuvimos el balón en el medio tercio, no supimos distribuirlo de la manera correcta. Cometimos errores que generan una ansiedad innecesaria”.



Para finalizar, Zambrano enfatizó que sus jugadores están en un proceso de crecimiento y que deben pensar en el próximo rival lo antes posible. “El equipo está en transición y estamos en un proceso de crecimiento. Tenemos que voltear la página y enfocarnos en el próximo rival”.



El próximo partido de Medellín será el jueves por la Copa Colombia en Manizales frente a Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la competencia. En la ida, Medellín cayó 0-1.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín