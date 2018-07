‘Vengo a ganar muchos títulos con Nacional’: Omar Duarte

Atlético Nacional entrenó este lunes en Guarne con una cara nueva y ese era Omar Duarte. El delantero tuvo su primera sesión junto al plantel profesional y una vez terminado fue presentado ante los medios de comunicación junto al presidente del club, Juan David Pérez y Esteban Escobar, director de transferencias de la institución.

En rueda de prensa, los primeros que hablaron fueron Juan David y Esteban. “Omar es un jugador que siempre gustó a la comisión técnica que se miró desde el semestre pasado. Es un centro delantero con gol y joven”, dijo el primero.



Escobar confirmó el cierre de pases para el club. “Con la llegada de Omar podemos dar por cerrado la llegada de jugadores. Le dimos un nuevo perfil al plantel, con jugadores jóvenes y de perfil zurdo”.



“Es lindo estar en esta institución tan grande y este es un club donde todos quieren estar. Vengo a ganarme un puesto, la confianza del profe y conseguir muchos títulos con Nacional”, comentó en delantero.



“El profe me habló que ya me venía siguiendo y me dijo que tenía muchas cosas para aportarle al equipo. Me pidió que hiciera lo que venía haciendo en el Huila”, expresó sobre lo que le pidió el entrenador Jorge Almirón.



Conoce más de nuestro nuevo delantero Omar Duarte, sus raíces, trayectoria y la ilusión que tiene de jugar con el Verde ⚽️🇳🇬 #SomosLaPasión pic.twitter.com/039SWDi2lh — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 30 de julio de 2018

Duarte confesó que no esperaba llegar tan rápido a un club grande, pero eso se dio al buen nivel que mostró en el club opita. “No esperaba llegar tan rápido a este club tan importante, pero así se dieron las cosas y trabajé para esto”.



La Copa Libertadores será un reto importante para Omar porque nunca ha participado en ellas. “Para mí sería lindo jugar un torneo internacional, sin duda sería importante para mi carrera”.



Para finalizar indicó que está en óptimas condiciones. “Físicamente llegó bien, con ritmo normal y esperando que el profe me de la oportunidad”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín