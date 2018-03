Rionegro Águilas le arrebató el invicto a Once Caldas como local: le ganó 1-2

Once Caldas le dio ventaja a Atlético Nacional en la parte alta de la tabla y perdió 1-2 con Rionegro Águilas en el cierre de la novena jornada en la Liga I-2018. Edder Farías y Humberto Osorio Botello anotaron gol de penal, mientras que Fabián Viáfara puso el 1-2 para los antioqueños.

En un partido que se demoró 45 minutos más de lo estipulado por empezar, por cuestiones de lluvia, Once Caldas fue el más insistente en una cancha complicada por el terreno. Rionegro buscaba las salidas e intentaba darle juego a Humberto Osorio Botello, quien no concretó en la primera parte.



El terreno no dejaba jugar mucho y los equipos optaron por los balones largos y buscar de cabeza el primer gol del partido, que se demoró en llegar.

En la primera parte solamente hubo una llegada tras un remate de media distancia de Botello, balón que pegó en el palo más alto del arco y salió del área defendida por el guardameta.



Sin embargo, la segunda parte tuvo más emociones y un mejor terreno de juego, en el que se pudo jugar de mejor manera. El encuentro se convirtió en un partido de ida y vuelta, en el que se creaban las opciones de gol pero no se tenía una definición positiva para ningún equipo.



Juan Fernando Cuadrado tuvo varias intervenciones importantes que le permitieron a Once Caldas seguir con vida. Al minuto 22 de la segunda parte, una mano en el área de Rionegro le dio el primer gol a los de Manizales; Edder Farías marcó el 1-0 de penal.



Sin embargo, por la misma vía, el jugador de los antioqueños que más lo intento, Botello, también marcó el empate en los doce pasos. Esta vez, la batalla la ganó el delantero frente a Cuadrado al minuto 33 de la parte complementaria.



En la parte final del partido, las águilas buscaron más el segundo gol y llegaban con más facilidad al campo de los dirigidos por Hubert Bodhert, que no lograron mantener el resultado. Fabián Viáfara, al 43, centró un balón dentro del área y Cuadrado, junto a Sebastián Palma, metieron el esférico dentro de su portería, lo que significó el 1-2 a favor de las águilas.



Con este resultado, el blanco blanco se ubica en la cuarta posición con 16 unidades. Mientras que Rionegro sumó tras puntos valiosos y se posicionó sexto con 15.