Once Caldas no baja el ritmo en la Liga: venció 2-1 a Bucaramanga

A los tres minutos de iniciado el encuentro, Edwin Velasco cobró un tiro libre, pero Jhon Pérez alzó su brazo derecho y allí pegó el balón por lo que Nicolás Rodríguez sancionó penalti. Ricardo Steer se adueñó del cobro y, aunque se resbaló en el momento de golpear el balón, el lanzamiento terminó en el tempranero 1-0.



El blanco no bajó la intensidad y minutos después el mismo jugador, tras pase de Juan Pablo Nieto, mandó un remate que se fue cerca del palo izquierdo de James Aguirre. Otro que intentó de media distancia fue Juan Rodríguez, pero esta vez el arquero de Bucaramanga fue quien evitó la caída de su pórtico.



Once Caldas buscó constantemente aumentar el marcador y la más clara la tuvo Steer tras un pase de Kevin Londoño, pero su puntazo terminó atajado por Aguirre.



Antes del final del primer tiempo apareció Sherman Cárdenas, muy marcado por Diego Arias durante todo el partido, y se la dio a Harrison Mojica y este la centró al área, donde apareció Jhon Pérez para rematar con la derecha y aunque el balón tenía dirección de arco, Andrés ‘Pecoso’ Correa la logró despejar casi desde la raya. El juego se fue al descanso con el triunfo parcial de los locales.



En la parte complementaria fue Bucaramanga el que buscó el partido con el balón en los pies, aunque Once Caldas le apostó al juego rápido para aprovechar el impulso de los leopardos.



A los 18 minutos, Cárdenas mandó un buen pase elevado al que le erró el ‘Pecoso’ Correa y bien aprovechó Michael Rangel para mandarla al fondo de la red con un potente remate.



Pero poco duró la alegría de los visitantes, pues cuatro minutos después Nieto filtró un pase para David Lemos, quien estaba en fuera de lugar, y este marcó el 2-1 que celebró todo el estadio Palogrande.



Bucaramanga mantuvo sus esperanzas durante el resto del encuentro y aunque buscó alternativas de ataque con el ingreso de Kevin Salazar, Sergio el ‘Tiburón’ Romero y Yilmar Filigrana, el equipo de Carlos Mario Hoyos tuvo su primera caída en la Liga.