Once Caldas recibe a Chicó para seguir con su buen andar en la Liga

Once Caldas tiene ilusionados a sus seguidores, gracias a un arranque casi perfecto en la Liga, en la cual registra cuatro triunfos y un empate, que le permiten ocupar el segundo lugar en la tabla de posiciones con 13 unidades. Con este buen panorama recibe a Boyacá Chicó a las 6:00 p.m., por la sexta fecha de la Liga II-2018.

El invicto ostentado por los caldenses se convierte en la principal carta de presentación para enfrentar al Boyacá Chicó, un necesitado, pero que llega motivado a Manizales, luego de alcanzar una valiosa victoria en la pasada fecha contra Junior.



El blanco-blanco espera seguir con la buena racha de resultados y confían la labor de su técnico, razón suficiente para creer en la quinta conquista del campeonato, reto asumido por el estratega Hubert Bodhert, quien de momento supera los objetivos propuestos por la dirigencia del club.



“Cada quien tiene su propia motivación y no va a cambiar para nada lo que nosotros tenemos presupuestado y lo que tenemos pensado, este es un equipo que ha venido creciendo y queremos seguir en ese camino, estamos en nuestra casa, vamos hacer lo posible por hacerla respetar y por conseguir esos tres puntos. Hemos hecho una semana buena con miras a lo que queremos”, dijo Bodhert.



Al iniciar el año, el principal objetivo de los manizaleños era alejarse del descenso, ahora sus sueños van más allá, incluso, ven cercana la posibilidad de conseguir un cupo a un torneo internacional; el último recuerdo de una participación continental fue en el repechaje de la Copa Libertadores del 2015, la cual perdió frente a Corinthians de Brasil, en la era de Flabio Torres.



“Hubo muchos trabajos de definición y buscando esa tranquilidad, esa pausa para los últimos cuartos de cancha, esperemos que con los trabajos que se han venido desarrollando el día del partido se vean reflejados”, comentó el goleador David Lemos.



El entrenador quiere mantener la base ganadora, situación que lo llevaría a no exponer novedades, sin embargo, existe una luz para Johan Carbonero y Mauricio Restrepo, quienes suenan como posibles reemplazantes de Israel Alba y Juan David Rodríguez.



“Ahorita que el técnico me está dando la confianza, pues le estoy demostrando que puedo aportarle al grupo. La continuidad para uno como jugador es muy importante”, manifestó Alba.



Formación probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez (Mauricio Restrepo); Kevin Londoño, Johan Carbonero (Israel Alba) y David Lemos. D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales