Magistral clase de Once Caldas para vencer 3-1 a Chicó en Manizales

Once Caldas tuvo otra buena noche en el Palogrande y consiguió una victoria por 3-1 a Chicó, por la sexta fecha de la Liga II-2018. El 'blanco blanco' mantiene el buen juego y es segundo en la tabla de posiciones.

El equipo local salió con mucho ímpetu y fue así como con Kevin Londoño, Juan David Rodríguez y los laterales logró acercarse al arco de Rogeiro Caicedo. Con seis minutos disputados, el guardameta del Chicó había tenido dos buenas intervenciones.



Pero a los 11 llegó la anotación del blanco-blanco. Edwin Velasco centró desde la izquierda, Londoño cabeceó y el balón quedó en el área para que Rodríguez cabeceara al fondo de la red.



Aunque los boyacenses no encontraban el camino para llegar al arco rival, Diego Valdés robó el balón a los 18 minutos David Gómez no tuvo otra alternativa que cometer penalti. Felipe Ponce tomó el esférico y aunque la mandó al palo, el rebote pegó en José Cuadrado y fue autogol del arquero.



Con el gol, el equipo visitante se recompuso en defensa y no le dejó espacios a los talentosos de Once Caldas para seguir generando peligro.



Con el pasar de los minutos, el fútbol en el Palogrande perdió intensidad, pero el equipo local seguía manteniendo el control del partido hasta el final del primer tiempo.



Para la segunda parte, Huberth Bodhert sacó del campo a Johan Carbonero y mandó al campo a Marcelino Carreazo. Este cambio le dio un aire al ataque de Once Caldas que en el segundo tiempo encontró la inspiración de Londoño.



A los 15, el habilidoso volante se juntó con Rodríguez y con Lemos para marcar una bonita anotación que significó el segundo gol del blanco y con el que se demostró el buen momento que pasa.



Aunque Chicó buscó despertar, su intención por ir a empatar el encuentro dejó grandes boquetes en la defensa que aprovechó Carreazo para mandar un balón rastrero y que, tras un buen control, Londoño convirtió en el tercer gol del partido.



El club manizaleño mantiene su buen andar en la Liga y con esta victoria se mantiene en la segunda posición de la tabla, mientras que Chicó se hunde poco a poco en el fondo de la tabla.