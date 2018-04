Once Caldas, en caída libre, buscará su paracaídas contra La Equidad

Once Caldas recibirá este domingo a La Equidad, desde las 4 de la tarde en el Palogrande, en el marco de la fecha 12 del campeonato colombiano. El blanco está urgido de un buen resultado, que le devuelva la esperanza que ha perdido en las últimas fechas.

Luego de haber sido líder de la Liga I-2018, el Once Caldas viene en caída libre, incluso empieza a exponer su clasificación, todo por perder cuatro partidos consecutivos, el último de ellos ante Millonarios, en Manizales.



Ahora asumirá un nuevo reto en su casa contra el asegurador, equipo catalogado como la ‘bestia negra’ del blanco-blanco; este contexto le obliga a romper el hechizo con un paracaídas que le evite entrar en una crisis.



El caldense espera recuperar su protagonismo, también tendrá que seguir su puja con el fantasma de la B, del cual se distanciaba con los buenos resultados al inicio del campeonato; sin embargo, ahora se le acerca y le advierte que si no vuelve a la senda del triunfo se lo llevará al infierno del descenso al finalizar la temporada 2018.



El medio campo cafetero registra cierto punto de debilidad, evidencia de algunos goles recibidos, pues el albo queda expuesto y ello le ha significado dolores de cabeza al técnico Huberth Bodhert.



“Nosotros hemos tenido un corto circuito en esa mitad de cancha, se está perdiendo o se está entregando mal, más lo que se entrega mal, que lo que se pierde, se está entregando mal y eso nos obliga a defender, toda vez que el equipo va saliendo y pierde una pelota en salida, indudablemente los espacios los han encontrado y nos han hecho daño”, comentó Bodhert.



Mauricio Restrepo sufrió una molestia previa al trabajo del sábado en la mañana y se convierte en la única duda del entrenador, quién espera hasta última hora la recuperación del volante, que de no mejorar le cedería su lugar a Hárrison Henao.



“Sabíamos que veníamos en un buen momento, no obstante, como siempre lo dije había que tener calma, paciencia y poner los pies sobre la tierra, porqué en la vida no todo es felicidad, hoy estamos atravesando un periodo complicado, pero creo que estamos para demostrar y esperamos darnos una alegría”, dijo el lateral derecho, Yonni Hinestroza.







Aunque César Amaya iba a ser de la nómina titular, se le confirmó una inflamación en el aductor y prácticamente se descarta su presencia, así se sostiene la base que cayó por la mínima diferencia frente al ‘embajador’.



El Once Caldas ocupa la octava posición del rentado colombiano con 16 puntos y es perseguido por Santa Fe, Bucaramanga y Envigado, cada uno con 15 unidades.



El asegurador se ilusiona con alcanzar a su rival en la tabla



A pesar de que la campaña de Equidad ha sido irregular, el equipo capitalino llega este domingo al Palogrande con la opción de alcanzar al Once Caldas en la tabla de posiciones de la Liga I, siempre y cuando sume los tres puntos en Manizales.



Tarea complicada para el asegurador, teniendo en cuenta que es uno de los peores visitantes y apenas ha cosechado un punto en cinco salidas. Sin embargo, su rendimiento como local lo hace soñar con seguir acercándose a los ocho mejores del campeonato.



El técnico Luis Fernando Suárez espera tener continuidad en su nómina, no realizaría cambios significativos, esperando conseguir un buen resultado en Manizales y así seguir empeorando la situación de su rival.



Alineaciones probables



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Miguel Nazarit, y David Gómez; Mauricio Restrepo (Hárrison Henao); Sergio López; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y Uvaldo Luna; Edder Farías.

D.T.: Huberth Bodhert.



Equidad: Cristian Bonilla; Wálmer Pacheco, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Amaury Torralvo; Stalin Motta, Daniel Padilla, Hansel Zapata, Brayner De Alba, Diego Valoyes; y Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Árbitro: John Ospina.



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Redacción Futbolred