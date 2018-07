Aristeguieta: 'Desde que América mostró interés, quería estar acá'

El delantero venezolano Fernando Luis Aristeguieta de Luca pasó este martes en la tarde los exámenes médicos e inmediatamente quedó confirmado como refuerzo del América de Cali para la Liga II-2018, torneo en el que el ‘patriota’ es la gran esperanza de los escarlatas para recuperar su cuota goleadora.

“Quiero agradecer a los hinchas del América por todos los mensajes que me han mandado desde que se filtró la noticia, he recibido una cantidad de voces muy grande por Twitter e Instagram, de gente diciéndome ‘bienvenido’, de gente hablándome de lo grande que es el América, y todo ese cariño uno lo agradece, de mí van a tener siempre la máxima disposición para trabajar y dedicarle todo lo que tengo al equipo”, manifestó al programa Zona Libre de Humo.



Aunque la información se conoció hace varios días y apenas se oficializó el lunes, señaló que “tenía la intención de salir del Caracas, sobre todo por la situación que está viviendo el país, lo que hizo larga la negociación fue la negociación de los equipos, desde el momento en que América mostró interés dije que quería venir para acá, habían otras ofertas, pero sentía que no mejoraban lo que yo esperaba”.



Agregó que: “Sé del América lo que todo mundo sabe, que es un equipo muy grande, con muchos fanáticos no solo aquí en Cali sino en toda Colombia, en Venezuela también hay muchos hinchas del club que crecieron sin ver mucho fútbol colombiano, en mi caso siempre escuché bastante de él, que a pesar de ser muy grande estuvo en segunda división y está en un proceso de volver al sitio donde siempre ha estado”.



En cuanto al equipo rojo de Venezuela en que tuvo sus inicios argumentó: “en el Caracas fue muy bien, esa es mi casa, donde me formé, donde debuté como jugador profesional, ahora volví y fue un buen año en lo personal, lastimosamente no pudimos salir campeones mientras estuve allí, pero dentro de todo lo que se vive en Venezuela uno se siente muy a gusto en el equipo”.



Sobre su paso por la Selección Venezuela y el aporte que le puede hacer a lo que ha sido un endémico ataque del América, señaló: “Pienso que no solamente en la Selección y en el Caracas, sino en todos los equipos en donde he actuado uno va adquiriendo conocimientos, viviendo experiencias, encontrándose con jugadores, entrenadores, gente del fútbol que te va guiando y uno a medida que va creciendo, intenta seguir aprendiendo siempre y al mismo tiempo transmitiendo ese conocimiento adquirido a lo largo de los años. Vengo aquí con muchas ganas de seguir aprendiendo de un fútbol nuevo para mí, un fútbol tan importante como el de Colombia, un país en el que se vive el balompié de una forma que no estoy acostumbrado y con muchas ganas de hacer las cosas bien”.



Una de las características de Aristeguieta es el juego aéreo. Acerca su rendimiento en el exterior, dijo: “si hago una evaluación, creo que me fue muy bien: En Francia llegué a un equipo grande como el Nantes, inicialmente en segunda división y ascendimos a los seis meses, fue una experiencia muy bonita; después en Estados Unidos las cosas salieron bastante bien; en Portugal me tocó vivir una situación a la que no estaba acostumbrado, que es pelear por no ir al descenso, finalmente no pudimos mantener la categoría, pero la experiencia ha sido muy buena”.



Una de las personas que entregó buenas referencias del atacante fue el actual seleccionador ‘patriota’ Rafael Dudamel, de quien sostuvo: “Con él las veces que hemos tenido la oportunidad e conversar ha sido muy agradable, ha tenido muy buenos consejos para darme, ahora hace un par de meses me convocó a un módulo con la Selección, la primera vez que me llama, la idea es hacer las cosas bien en el equipo y sé que si todo sale marca de buena forma llega la Selección, que es una recompensa al trabajo bien hecho”.



Finalmente, dijo que siente mucho el momento de su país: “Haber vivido un año allá es muy duro, es una situación muy crítica, cada día uno siente que está peor y no ve cuándo podría terminar, es muy difícil de vivir, de soportar, y a veces de entender por qué nos está tocando vivir esto a los venezolanos”.



Aristeguieta, de 26 años, no tiene hijos, y su esposa está ultimando todos los detalles para llegar a Cali en esta semana.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces.