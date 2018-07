'En Patriotas no veo un rival fácil, pero venimos de ganar': Almirón

Atlético Nacional jugará contra Patriotas este miércoles en el Atanasio Girardot, a las 7:45 p.m., por la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II. Este es un partido adelantado a pedido de Nacional para poder viajar el fin de semana a Argentina, para enfocarse en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Jorge Almirón, director técnico de los verdes, habló del rival. “En Patriotas no veo un rival fácil, nosotros no subestimamos ningún rival, pero venimos de ganar y somos locales”.



Sobre lo que le puede aportar Omar Duarte al plantel, explicó: “Es un jugador joven, viene con muchas ganas, tiene calidad y suma muchísimo al plantel para tener alternativas por la cantidad de partidos que tenemos. Eso genera competencia y hace mejorar al interior del grupo. Si hay un buen jugador atrás, obliga a estar fino al otro”.



“La idea de juego ya está asimilada porque venimos trabajo hace seis meses con este plantel y los refuerzos que arribaron llegaron con una mente muy abierta, algunos de ellos ya se conocían y habían jugado antes juntos. Todo es cuestión de tiempo y los partidos van a dar un mejor ritmo”, comentó sobre cómo el plantel ha adoptado el estilo que quiere el argentino.



Jorge también se mostró feliz por la plantilla que se armó. “Las cosas van a ir fluyendo porque el plantel está trabajando bien, se han tomado más confianza con la victoria del sábado y me siento muy identificado con este grupo que hemos armado”.



La pelota parada a favor de Nacional no ha dado mucho frutos, pero Almirón explicó por qué se da esto. “No tenemos un delantero de 190 cm. Solo tenemos los dos centrales con altura y nuestros volantes no son de talla grande. Tenemos gente que le pegan bien entonces tenemos que buscar alternativas porque de manera frontal, los equipos se defienden bien”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín