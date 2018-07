Juan Sebastián Quintero llegó muy comprometido al Deportivo Cali

Después de una temporada sin mucho éxito en el Sporting de Gijón, el defensor central Juan Sebastián Quintero retornó al Deportivo Cali, a llenar la vacante que dejó el juvenil John Jáner Lucumí, reciente contratación del Gante, de Bélgica.

Con la ilusión de todo canterano que quiere cruzar las fronteras, Quintero se fue hace un año con opción de compra al conjunto asturiano, de la segunda división española. No obstante, las cosas no salieron bien, no tuvo muchas oportunidades con los técnicos Paco Herrera y Rubén Baraja, y el defensor empacó maletas nuevamente a casa. Hace más de un mes, en el inicio de la pretemporada, se presentó a la sede campestre de Pance y pidió espacio para entrenar con la plantilla azucarera, a la espera del visto bueno del técnico Gerardo Pelusso y el Comité Ejecutivo.



Y como lo dicen las abuelas, “al que le van a dar, le guardan”, y la salida de Lucumí al balompié belga le permitió quedarse, para buscar un cupo en la pareja de centrales azucarera que juega la Liga Águila II y la Copa Suramericana, ocupada actualmente por Danny Rosero y Ezequiel Palomeque.



“Cuando salí de acá no fue de la mejor manera, quiero decirles a los hinchas que llega un Juan Sebastián Quintero comprometido, con muchos aprendizajes, que quiere salir por la puerta grande. Quiero que cuando vuelva a salir del club deje una huella importante, porque esta es mi casa, estoy acá desde los 8 años y quiero dejar una buena imagen”, afirmó el defensor en rueda de prensa.



Sobre su estadía en territorio ibérico, afirmó: “En España también se trabajaba mucho la pelota quieta y la táctica, así que llego a muy buenas manos, porque estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo del profe”.



Hoy, con la experiencia por Europa, el central de 23 años sostuvo que “tomé la decisión de quedarme para demostrar lo que puedo dar y lo que he entregado anteriormente, comprometido 100% con el trabajo del profesor Pelusso. Crecí demasiado en España, es un juego diferente, más rápido, y espero aportar eso al equipo”.



Deportivo Cali continúa con sus exigentes trabajos físicos y tácticos con miras a su segunda salida en la Liga Águila II, enfrentando este sábado a las 5:30 p.m. en el estadio de Palmaseca al Atlético Huila.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces