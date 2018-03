Pasto vs. América, duelo de nóminas que prometían y que aún no arrancan

Deportivo Pasto recibirá este sábado al América en el estadio La Libertad a las 8:00 p.m., en juego válido por la décima fecha de la Liga I-2018.



Con la esperanza de ver el estadio en su máxima capacidad de 22mil aficionados, el conjunto nariñense solo ha ganado un cotejo en calidad de local y los demás los ha empatado, situación que los tiene en crisis.

Flabio Torres en el primer semestre no ha podido encontrar el equipo ideal, a pesar de tener jugadores de renombre, situación preocupante por estar ocupando los últimos lugares de la tabla. Además, en el descenso todavía sufren, pero cuentan con la fortuna que sus rivales tampoco suman de a tres.



Un hecho especial en las últimas jornadas de entrenamiento fue la presencia de Gaston Cellerino, quien se lesionó del ligamento cruzado de su pierna derecha en el 2017, optó por ser atendido en el exterior y regreso recuperado. El jugador hizo parte de la práctica, quien puede ser la sorpresa en el equipo.



Ante los malos resultados de los últimos encuentros en el conjunto escarlata, Jorge ‘Polilla’ Da Silva bajó de la nómina a jugadores de experiencia como Alejandro Bernal, Yamilson Rivera y Harrison Canchimbo, quienes no fueron llevados a la capital de Nariño. A su vez llevó cuatro del equipo Sub 20: Kevin Rivas, defensa; Anyelo Mora, volante; Juan Diego Nieva, volante; Kevin Viveros, delantero.



“En Pasto solo nos sirve ir a ganar, allá no sirve ningún otro resultado. Sabemos que ellos también necesitan el triunfo, es por eso que es un partido bastante difícil y debemos de ser muy inteligentes para afrontar este cotejo”, manifestó el técnico uruguayo.



De acuerdo a los viajeros el equipo rojo tendría variantes. Así, volvería al equipo titular Danilo Arboleda como central, además, de Anderson Zapata como volante de marca, ya que todos los jugadores de estas características se encuentran lesionados.



Alineaciones probables:



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández; Gilberto García, José Ortiz, Jimmy Valoyes, Tomás Maya; Dhawlim Leudo, Michael Ortega, Julián Guillermo, Darío Rodríguez; Jairo Molina, Edinson Toloza. D.T.: Flabio Torres



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Eder Castañeda, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Elkin Blanco, Anderson Zapata, Darío Botinelli, Jefferson Cuero; Cristian Martínez Borja, Carmelo Valencia.



Ramiro Rosero

EL TIEMPO/DEPORTES



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol.