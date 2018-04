Un Envigado con novedades necesita aprovechar el mal momento de Pasto

Envigado visita al Deportivo Pasto este domingo desde las 2:00 p.m. en el estadio Libertad, de la capital nariñense. Encuentro válido por la fecha 15 de la Liga I-2018.



El mal momento deportivo del club se unió a la indisciplina mostrada por cinco jugadores hace unas semanas y que obligó al presidente Oscar Casabón Rodríguez a separar cinco jugadores del club hasta definir la situación contractual.



“Son lamentables los actos de indisciplina que ocurrieron en Bucaramanga, por el mal momento del equipo y porque eso no debe pasar en un equipo profesional”, dijo Flabio Torres sobre Edinson Toloza, Dawling Leudo, Michael Ortega, Tomás Maya y Giovanny Martínez, quienes, además, no actuaron contra Millonarios y ahora no estarían frente a Envigado.



De igual manera, el técnico agregó que está dispuesto a dar todo por el equipo hasta que los directivos tomen una determinación diferente, manifestando su disposición de dar un paso al costado, siempre y cuando él sea el culpable del momento.



Envigado y un buen presente…



Las victorias fuera de casa han equilibrado el desempeño del equipo dirigido por Rubén Bedoya. En la recta final del campeonato, Envigado deberá sacar la mayoría de puntos si quiere conseguir un lugar en los cuartos de final del campeonato.



Tres variantes tendrá el conjunto naranja para encarar este compromiso en tierras nariñenses: Santiago Ruiz ocupará el lugar de Daniel Londoño, expulsado en el partido frente a Bucaramanga, el inglés George Saunders superó sus molestias físicas y estará en lugar de Nicolás Rubio. Además, el goleador Wilfrido de la Rosa regresa a las canchas para enfrentar su anterior equipo, el oriundo de Algarrobo Magdalena estará en lugar de Juan Pablo Agudelo.



Sobre el presente del equipo envigadeño, el lateral Luis Rodríguez destacó que “a pesar del empate que conseguimos, debemos seguir trabajando para lograr las victorias en lo que resta del torneo. Hay que evitar los errores que nos han costado puntos, debemos tener paciencia. Hemos hecho las cosas muy bien y ahora vamos a Pasto para conseguir una nueva victoria”.



En cuanto a la zona ofensiva, Duván Vergara cree que deben evitar esos errores que les han costado los resultados. “Nos estamos acostumbrando a eso, sacando resultados por fuera y consiguiendo empates. A veces muchos equipos se nos vienen a esconder, hay que tener paciencia en algunos pasajes de los partidos. Debemos estar tranquilos y ahora tenemos que sumar en Pasto”.



Alineaciones probables:



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández; Gilberto García, Johnatan Lopera, José Julián de la Cuesta, Mauricio Casierra; Carlos Giraldo, Julián Guillermo, Ricardo Delgado, Darío Rodríguez, Luis Carlos Arias, y Víctor Aquino.

D.T.: Flabio Torres.



Envigado FC: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Santiago Ruiz; Yeison Guzmán, Diego Moreno, Iván Rojas, Nicolás Giraldo, Duván Vergara, Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Rubén Bedoya



Hora: 2:00 p.m.



T.V.: Win Sports



Ramiro Rosero Arteaga

PARA EL TIEMPO/DEPORTES



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín