Pasto no levantó cabeza y dejó escapar más puntos: empató 1-1 con Patriotas

Deportivo Pasto y Patriotas empataron a un gol en el Estadio Libertad por la fecha 8 de la Liga I-2018. Ambos equipos no se hicieron daño y repartieron puntos este miércoles en la noche.

El partido empezó muy intenso con Édison Toloza llegando al arco de Diego Martínez. Al minuto 2, el delantero desperdició una oportunidad de gol. Un minuto después, Toloza lanzó el balón por el lado del arco.



Sin embargo, al 17, Iván Rivas volvió a su cuota goleadora y marcó el primer gol del encuentro a favor de Patriotas. Tras un tiro de esquina, el jugador del equipo de Boyacá aprovechó el rebote dentro del área y anotó el gol.



Con el balón pero sin ideas, los de Nariño buscaban el empate, pero no llegaban con claridad al arco de Martínez.



Al minuto 17, Toloza volvió a tener un inmejorable opción de gol debajo del pórtico rival, pero remató por debajo del balón y el esférico salió desviado.



Sin embargo, al 44, el delantero tuvo su reivindicación y anotó el empate para Pasto. Aprovechó un error de Federico Arbelaez en la zona defensiva y marcó el 1-1 para los de Nariño.



El segundo tiempo fue mucho más pobre y sin opciones claras de gol para ambos equipos, el empate benefició a los de Boyacá y se metieron en su campo para guardar el resultado.



La prioridad era para Pasto, que por medio de Michael Ortega buscaba generar opciones de gol, pero no tenían la claridad para transportar el balón de la mitad del campo a la zona ofensiva.



Finalmente, en los últimos 10 minutos, Patriotas buscó terminar el partido y quedándose con su empate, un buen punto en tierras nariñenses. Los dirigidos por Flabio Torres buscaron mediante remates por fuera del área y centros por los costados, pero los de Boyacá fueron sólidos en su defensa y aguardaron el 1-1.



Con este resultado, Pasto no sale de la parte baja de la tabla y se ubica 19 con 7 puntos. Mientras que el equipo de Diego Corredor es cuarto con 14 unidades.



Síntesis:



Deportivo Pasto 1 - Patriotas 1



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (6) Gilberto García (7), José Ortiz (7), Jimmy Valoyes (6), Tomás Maya (7), Ricardo Delgado (7), Giovanny Martinez (6), Julián Guillermo (6), Michael Ortega (6), Carlos Rua (6) Michael Ortega (6) y Edinson Toloza (7).

Cambios: Brayan Lucumí (7) por Carlos Rúa (00 ST), Jairo Molina por Ricardo Delgado (15 ST), Luis Carlos Arias por Edinson Toloza (28 ST).

D.T.: Flabio Torres



Patriotas: Diego Martínez (6); Federico Arbeláez (6), Jerson Malagón (7), Davinson Monsalve (7), Santiago Roa (7); Larry Angulo (7), Nicolás Palacios (7), Iván Rivas (6), Miller Mosquera (6), Diego Alvarez (6); Carlos Mosquera (6).

Cambios: Andrés Avila Tavera (6) por Larry Angulo, Daniel Mantilla por Diego Alvarez (18 ST),

D.T.: Diego Corredor



Goles: Edinson Toloza (44 PT), para Pasto. Iván Rivas (17' PT), para Patriotas.



Amonestados: José Ortíz (42’ PT), ( PT), ( PT), ( ST), en . Larry Angulo (6’ ST), Miller Mosquera (15’ ST), ( ST), (+1 ST), en .



Expulsados: Miller Mosquera (37’ ST), de Patriotas.



Figura: Edinson Toloza (7)



Estadio: Libertad.



Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.



Árbitro: Edwin Trujillo (7).