Patriotas vs. América: en Tunja se enfrentarán dos equipos necesitados

En búsqueda de saborear la primera victoria como local, Patriotas recibe este sábado 11 de agosto a América, en el gramado de la Independencia, a partir de las 6:00 p.m. Luego de disputadas tres jornadas del Torneo Finalización, el elenco del altiplano espera sumar sus tres primeros puntos en casa y con esto también poder disfrutar del primer triunfo en este campeonato, después de obtener dos empates y una derrota.

El panorama es alentador para la escuadra que dirige Diego Corredor, que en su última presentación sacó a domicilio un valioso empate sin goles frente a Atlético Nacional, correspondiente a la tercera jornada.



“Este es un compromiso en el que se enfrenta a un duro rival como es el América. Desde luego que buscaremos ganar, pero no será fácil y para eso buscaremos jugar por las bandas para aprovechar una de las debilidades del rival. Esperamos poder concretar las opciones de gol que se han tenido en los otros partidos afirmó Diego Álvarez, atacante de Patriotas.



De acuerdo con el trabajo de esta semana, muy pocas variantes presenta la escuadra boyacense con relación al último juego que disputó en el Atanasio Girardot.



América se ilusiona con su arquero Neto Volpi

Neto Volpi se siente feliz en Cali. Compara la alegría de jugar en el Estadio Pascual Guerrero con el sueño cumplido de hacer pisado, así hubiera sido de suplente, el mítico Maracaná, donde todos los chicos de su país querían estar alguna vez. Incluso, su novia salió a vacaciones en la universidad y lo acompaña por estos días en la capital vallecaucana. “Después va a venir mi mamá, mi hermano, para quedar tranquilo y tener con quien hablar en casa, porque solo es muy malo, solo por teléfono o internet. También quiero que conozcan Colombia”.



“Estoy bien, es una ciudad muy buena, acá estoy haciendo muchos amigos, mis compañeros, para mí es una fase muy buena de mi vida y quiero aprovecharlo al máximo, estar en otro país, otra cultura, en un deporte por el que tengo una pasión impresionante, creo que vine con el único objetivo de hacer lo mejor por América”.



Frente a Santa Fe fue el jugador más destacado, evitando que los cardenales vulneraran su pórtico en tres acciones. Este sábado (6:00 p.m.) repetirá como titular en el compromiso de la cuarta fecha de la Liga Águila II-2018 frente a Patriotas en Tunja.



“Vi un partido de ellos (Patriotas) y es un equipo muy fuerte en su dominio, pero tenemos que buscar una mejor manera de jugar, buscar espacios y así ser agresivos para intentar hacer los goles para buscar el triunfo. En los otros encuentros hemos tenido ansiedad a la hora de definir las jugadas, debemos tener un poco más de calma, hacer las cosas con un poco más de calidad para los delanteros y vamos a hacer muchos goles y conseguir triunfos”.



Pero admite algo que muchas veces les cuesta a algunos jugadores: “Nunca he jugado en la altura, va a ser un desafío para mí, más cuando llegue a la cancha quiero hacer todo para despejar las dudas y tener una buena presentación”.



Acerca de su forma de atajar, dijo: “Nuestro estilo de juego es más adelantado, al igual que las líneas, siempre me quedo listo para los pases que van entre líneas y cerrar los pases de los delanteros adversarios, ocurrió en el partido contra Santa Fe, estaba siempre cerrado y tengo que mantenerme así para ayudar al América”.



El brasileño espera brillar en el arco escarlata. Foto: Futbolred

En las tres confrontaciones que ha disputado con los escarlatas demostró que juega muy bien con la pelota en los pies y cuenta con un saque largo que quiere mejorar para poner a sus compañeros en posición privilegiada en zona rival: “Es una virtud, lo entrenamos mucho acá, el cuerpo técnico y el preparador de arqueros, nuestra salida, así como los momentos en los que me envían un pase y me está marcando un rival, para salir de la mejor manera. El saque es una cosa que también buscamos ajustar para que mis compañeros aprovechen y se puedan hacer goles, en mi carrera he hecho varias asistencias y espero repetirlo en América”.



La promesa está clara, identificado con el técnico Pedro Felicio Santos: “Los hinchas están impacientes por los resultados, espero que crean en este equipo, que tiene mucho qué mostrar, muchas ganas para mostrarles a todos, crean en este equipo que vamos a hacer muchas cosas buenas, los aficionados son más importantes que quienes trabajamos acá, necesitamos de ustedes”.



En sus comienzos como futbolista, Neto fue delantero, aunque se sincera para decir que ‘malo’ y retrocedió posiciones hasta quedarse en el pórtico, la misma que ocupó su padre. Se declara hincha del Flamengo, del cual guarda una camiseta y le regaló otra a su padre, pero le también le gustan los equipos que juegan bien como Manchester City, el fútbol para mí es una pasión, en mis días libres veo los partidos del fútbol colombiano para analizar qué hacen los arqueros y cómo es en realidad nuestro balompié.



Agrega que “acá quiero siempre lo mejor, tenemos dos torneos para competir y espero ganar todo, es una Liga muy difícil, hay muchos equipos de buen nivel, tenemos que trabajar para lograr lo que queremos, buscar el objetivo de ser campeones, ganar es lo que da un buen ambiente de trabajo entre directicos, hinchas y jugadores”.



La plantilla de los rojos, undécimos con 4 puntos, se desplazó con 18 jugadores vía aérea a mediodía a Bogotá, para luego empalmar en bus con Tunja. En la práctica del jueves se mezclaron varios titulares con alternantes, por lo que no sería extraño ver algunas modificaciones, sí así lo decide Pedro Felicio Santos. A los volantes de segunda línea se les ha pedido más calma y el venezolano Fernando Aristeguieta comandará la ofensiva, confiado en que esta vez sí podrá celebrar.



Entre los ausentes están los volantes Avimiled Rivas y Carlos Lizarazo, así como el delantero panameño Joseph Cox, de muy pobre producción hasta el momento. El local también atraviesa por una situación incómoda, ocupa la casilla 17 con 2 puntos, producto de dos empates (0-0 con Santa Fe en Tunja y 0-0 con Nacional en Medellín) y una derrota (0-2 con Millonarios en Tunja), y aún no ha marcado goles.



Alineaciones probables

Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Dávinson Monsalve, Miller Mosquera; Felipe Ávila, Exequiel Benavidez, Ómar Pérez, Carlos Mosquera; Diego Álvarez y Ramiro Fergonzi.

D.T.: Diego Corredor.



América: Neto Volpi; Jonathan Pérez, Anderson Zapata (Pedro Franco), Danilo Arboleda, Pablo Armero (Héctor Quiñones); Alejandro Bernal, Larry Vásquez, Brayan Angulo, Yesus Cabrera, Cristian Dájome; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Pedro Santos.



Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces