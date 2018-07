Millonarios acabó la difícil barrera boyacense: venció 0-2 a Patriotas

Millonarios visitó a Patriotas y lo venció 0-2 en un juego válido por la segunda fecha de la Liga II-2018. El azul mostró un juego efectivo en el ataque y aunque erró algunas oportunidades claras, César Carrillo y Roberto Ovelar le dieron el triunfo.

Muy temprano el azul encontró el camino: presionar a los defensas. A los 2 minutos Eliser Quiñones lo hizo y le robó el balón a Santiago Roa aunque su remate lo contuvo sin problemas Diego Martínez.



Patriotas, que no tenía a Omar Pérez como líder del campo, apeló al juego por los costados y con Felipe Ávila llegó dos veces al área de Wuilker Fariñez, aunque sus intervenciones no crearon peligro en el arco del venezolano.



Fue el sector izquierdo del azul el que más exigió al rival y con Quiñones una vez más presionó y robó el balón para lanzar un balón rastrero que por poco se le cuela a Martínez, pero logró reaccionar y con la mano evitar el gol.



Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, en el que el balón fue de lado a lado sin claras opciones de gol, Eliser centró, Roberto Ovelar no alcanzó a impactar el balón y Oscar Barreto tampoco pudo darle dirección al arco. 0-0 reinó para ir al descanso.



En el segundo tiempo la dirección de Miguel Russo fue volver a presionar a los rivales y allí estuvo Eliser Quiñones y Cristian Marrugo para juntarse por el sector izquierdo y crear un par de aproximaciones, pero nada que encontraban el gol. En contra parte, cada vez que Patriotas buscaba el arco de Millonarios, Jhon Duque se mostró seguro para ser el eje de los centrales y hacer buenos cierres.



Ya con el desgaste del partido Juan Camilo Salazar ingresó por izquierda y Quiñones dejó el campo. En la primera acción del juvenil, luchó un balón y mandó un centro atrás para que César Carrillo apareciera y con un derechazo marcara el 0-1.



El gol le dio la tranquilidad a los embajadores y le cedieron espacio en el campo a los lanceros para que se asentara en el terreno azul. Sin embargo, la búsqueda del equipo local le dio espacios a Roberto Ovelar en el área rival, que con una buena acción individual eliminó a los rivales y sacó un derechazo con mucha potencia. ¡Primer gol de Ovelar en Liga con Millonarios!



El gol acabó con la ilusión de los azules y al final celebraron su primer triunfo en este torneo, además logró dos goles y mantuvo el resultado, una asignatura pendiente en los juegos anteriores.



Así, Patriotas acabó con una racha de cinco partidos sin perder de loca-la última vez que había perdido en esta condición fue el 6 de abril- y Millonarios volvió a ganar de visitante tras cinco duelos- la última vez había sido el 29 de marzo.



Síntesis



Patriotas 0-2 Millonarios



Patriotas: Diego Martínez (5); Santiago Roa (5), Jerson Malagón (5), Nicolás Palacios (SC), Miller Mosquera (6); Exequiel Benavídez (5), Andrés Ávila (5), Mario Ramírez (4), Carlos Mosquera (5); Ramiro Fergonzi (5), Diego Álvarez (4).

Cambios: Azmahar Ariano (5) por Palacios (24 PT), Julián Buitrago por Álvarez (15 ST) y Luis Fernando Bonilla por Benavídez (28 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Felipe Román (6), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (6); César Carrillo (7), Jhon Duque (6), Christian Marrugo (6), Óscar Barreto (5), Eliser Quiñones (6), Roberto Ovelar (7).

Cambios: Juan Camilo Salazar (6) por Quiñones (21 ST), Anier Figueroa por De los Santos (34 ST) y Mackalister Silva por Marrugo (37 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo



Goles: César Carrillo (23 ST) y Roberto Ovelar (38 ST), de Millonarios.



Amonestados: Benavídez (3 PT), Ávila (27 PT), Roa (13 ST), por Patriotas. De los Santos (26 PT), Barreto (16 ST), por Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Figura: César Carrillo (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 11.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ricardo García (8).