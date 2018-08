'Pecoso' llegó a un acuerdo con América y arribará el domingo a Cali

Fernando ‘Pecoso’ Castro le confirmó este viernes a FUTBOLRED desde Manizales que ya arregló todas las condiciones con los directivos para ser el nuevo técnico del América y llegaría a Cali este domingo para instalarse con su familia, firmar su contrato y ponerse al frente del plantel profesional, que no cumple una buena campaña en la Liga II-2018.

‘Pecoso’, de 69 años de edad y reconocido por su templanza para dirigir en los equipos, estaba en una terna final junto a Alexis Mendoza y el argentino Diego Cagna como probables candidatos de la Junta Directiva de América, pero la balanza se inclinó en su favor, pensando en que el club debe recomponer el camino inmediatamente en materia de resultados, mantener la disciplina en cabeza de un hombre temperamental que no negocia nada y luego iniciar un proceso para recuperar el potencial de las divisiones menores.



Fernando Castro llegará junto a su asistente técnico Juan Carlos Conde -preparador físico de profesión- y su preparador físico Vladimir Galindo, quienes lo han acompañado en los conjuntos que ha dirigido en los últimos años en el país. Su última presencia en el equipo se dio en el 2003, cuando quedó eliminado en la semifinal de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, con una formación titular disminuida por las lesiones de hombres importantes.



¿Ya quedó todo listo con los directivos del América para ser el nuevo técnico?



Sí, todo bien, creo que estoy llegando a Cali el domingo para empezar el día martes y arrancar semana sin ningún problema. La verdad es que en lo que hablé con el ‘Gato’ Pérez y los directivos quedaron supremamente contentos, y a mí me hablaron y quedaron de pronto con alguna dudita de que yo no hubiera quedado tranquilo, les dije: ‘Está perfecto todo, todo, ya, listo, de aquí pa’ adelante Dios y María Santísima que nos ilumine a todos y empecemos a trabajar lo más pronto y las cosas se nos den, porque si las cosas salen bien ganan los directivos, la prensa, ganan los jugadores, el cuerpo, técnico, los hinchas, ganamos todos. La última vez que estuve en el América nos fue muy bien, gracias a Dios, llegamos hasta la semifinal de la Copa Libertadores, no fuimos campeones ni del fútbol colombiano, pero entramos al cuadrangular final.



¿Qué recuerda de ese equipo?



Nos tocó con Santos de Brasil, con River Plate, Racing y Boca Juniors. En el estadio de River tuvieron que poner a la gente sentada en la pista atlética porque se llenó eso y no cabía nadie. Eso fue inolvidable.



¿Qué detalles quedan faltando?



Si ellos me llaman mañana (sábado) y me dicen que está listo el apartamento y llegue, lo haría el domingo, estamos en eso. En lo económico todo está listo, no hay ningún problema, afortunadamente, solo falta firmar el contrato, que sería el lunes en la oficina y de más que ese mismo día o el martes se presentaría y quedaría todo listo, todo está hablado para que ellos hagan el contrato, firmo y a empezar a trabajar.

Foto: Juan Pablo Rueda/ETCE



¿Por cuánto tiempo se vinculará a la institución?



En un principio me ofrecieron terminar este semestre y el año entrante, serán 16 meses para que eso no quede cojo, ahora empiezo a trabajar y a conocer bien el plantel, cosa que en enero tengamos todo claro, el equipo necesita un refuerzo: puede ser un delantero, pueden ser dos volantes ofensivos y no necesitemos el delantero, a lo mejor un central, un arquero o un volante de marca, nos quedan estos mesecitos para hacer un buen trabajo y tener una buena base para arrancar el año que viene para saber que las cosas nos salgan bien en una temporada, 16 meses es mucho, Dios quiera. Sobretodo que nos quede el año para conocer bien el plantel hasta diciembre y ya de allí para adelante todo tiene que ser resultados, eso no quiere que de aquí a diciembre sea por conocer no más, no, hay que meterle duro para entrar entre los ocho, buscar cupo a Copa Libertadores y todo lo demás, porque, si hay premio, el año entrante mirar cómo podemos reforzar el equipo.



Usted tiene la experiencia de tomar equipos en mal momento y los ha vuelto protagonistas…



Eso es trabajo, eso es de trabajar y tener uno sentido de pertenencia, sentir, vivir, respetar la profesión, cuando es a trabajar es a trabajar, cuando es a beber es a beber, cuando es a bailar es a bailar, pero cuando es a trabajar toda la semana es a trabajar. Toda la vida les dije a mis jugadores hay que respetar al hincha que paga, hay gente que deja de comprar dos libras de arroz, un kilito de carne, para ir con la señora y se ahorra para poder comprar la boleta, y para ir a encontrar un equipo que camine la cancha, que le importe un comino los hinchas y la institución, no, el jugador en la cancha conmigo lo tiene que dejar todo. Yo puedo jugar mal, pero dejo todo en la cancha, hay que respetar la camiseta, sea la que sea, ser profesional y ser honesto. Una vez con el América cuando estábamos en la Copa del 2003 el equipo perdió, pero entregó todo en la cancha y salió aplaudido porque la afición le reconoció su entrega. El hincha le reconoce al jugador cuando se entrega en la cancha, cuando siente y respeta la camiseta y le duele perder, eso es respetar al hincha, porque es al primer que hay que respetar, porque es el que paga y lo sostiene a uno, el que va al estadio y uno lo hace vibrar, feliz con su actuación; o lo hace triste, porque eso pasa si el aficionado ve parado a su equipo.



¿Sabía que los hinchas de América han recibido muy bien su nombre?



Dios quiera que las cosas salgan muy bien, hay que apretar los jugadores y decirle al capitán: Mijo, aquí tengo o cinco jugadores de primera línea, vaya hable con fulano o sutano que están jugando con la comida de ustedes, con el prestigio, vaya aprétenlos, enciérrelos, háganse respetar y que ellos aprendan a respetar a los compañeros. A muchos jugadores como Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, Domingo ‘Tumaco’ González (q.e.p.d.), Horacio Ferrín, a Waltinho, y les dije, que no jueguen con la comida de ustedes, a mí me llama la directiva y me dice hasta luego Fernando, y me voy, ustedes quedan aquí, y siguen sufriendo, háganse respetar.



¿La nómina actual podría tener alguna incorporación?



Ahora no, porque hay que terminar con los que están y armar un buen equipo para el torneo del año entrante, hay que llegar allá y empaparse de cómo están las cosas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces