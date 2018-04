'Tenemos muchas ganas de vencer al Cali': Pedro Santos

Después de debutar con triunfo, Pedro Santos se encuentra con mucha confianza para enfrentar al Cali, el próximo sábado, a las 8:00 p.m., en la cancha del Pascual Guerrero.

Luego de su debut como técnico escarlata, el portugués ha tenido más sesiones de trabajo y no jugar esta semana le sirvió par solidificar una base que le permita apostarle a un triunfo en su primer clásico vallecaucano.



"Estamos con mucha confianza y tenemos muchas ganas de ganar el juego contra Deportivo Cali. Conocemos todo del rival, vamos a trabajar mucho esta semana para ese partido", expresó.



Inicialmente, se creía que Darío Botinelli podría jugar en este partido por la convocatoria de dos juveniles a la Selección Colombia Sub-20. Sin embargo, al no estar inscritos como jugadores profesionales, el club no podrá hacer uso de esta opción.



“Cualquier jugador esta preparado para sustituir a Bottinelli, mientras tanto a Viveros queremos tenerlo acá y por eso no fue a la Selección", complementó.



América tiene 13 puntos y dos partidos pendientes, pero necesita un triunfo imperioso para mantener su ilusión de clasificar a los ocho.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol