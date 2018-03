'Es difícil encontrar explicación a un nivel tan bajo': Jorge 'Polilla' Da Silva

'Ha sido el peor partido desde que llegué. Cometimos todos los errores posibles, le dimos todas las ventajas al rival para que hiciera lo que quisiera', dijo, sin rodeos, el técnico del América, Jorge Polilla Da Silva después de encajar un 3-1 contra Millonarios en Bogotá.

El entrenador dijo que el primer gol facilitó el trabajo para Millonarios y q que dolió especialmente porque era. Una jugada muy estudiada dentro de su equipo.



Al final, el descuento no mejora su balance: "Algunas fue más por amor propio que por fútbol. Está en nosotros encontrar soluciones inmediatas.

El síntoma de un mal peor es cada vez más complejo: 'En general me preocupan los errores defensivos que fueron determinantes y después la poca generación de fútbol. No es Martínez Borja, es difícil cuando no tienes juego y no te llega".



Las cosas puede ponerse peor: "Viene la sudamericana y si no reaccionamos rápido vamos a tener muchos problemas... Nos llegan con mucha facilidad y nos hacen goles muy predecibles".



El mensaje final fue contundente: "Presentarle disculpas al hincha al que no quiere perder estos partidos Son derrotas importantes y dolorosas pero tenemos que levantarnos".



Lo poco rescatable es que Carlos Bejarano, la figura del equipo, no tiene lesiones graves de cara al compromiso internacional: "No debe tener problemas para el jueves, es un jugador importante y tenía que mantenerse en la cancha en un partido como este".