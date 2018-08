Tripleta de Aristeguieta en entrenamiento de América en el Pascual

Dicen las abuelas que “por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”. El venezolano Fernando Aristeguieta marcó tres tantos de cabeza durante el entrenamiento de fútbol realizado la mañana de este jueves en el Pascual Guerrero y en América esperan que sea un buen presagio para el partido del próximo domingo frente a Santa Fe (5:15 p.m.) en este mismo escenario, para empezar a disminuir la escasez de gol que se viene dando en la Liga Águila II-2018.

La presentación oficial del delantero ‘patriota’ –que esta vez lució la camiseta 19 que dejó Cristian Martínez Borja-, fue la razón por la que se dio un nuevo contacto con los medios, en el que se pudo constatar que aparte de la primera aparición del atacante de raíces vascas, los rojos tendrían dos novedades más para recibir a los ‘cardenales’: el también debut de Larry Vásquez (quien estaba con la Selección Colombia Sub 21 campeona en Centroamericanos y del Caribe) y el regreso de Yesus Cabrera.

Demostró una interesante movilidad por el centro del área y señaló en su primera impresión: “Haciendo todo para poder estar el domingo, físicamente estoy bien y futbolísticamente ya he trabajado con mis compañeros, estaba a la espera del transfer internacional y luego todo quedará para decisión del cuerpo técnico. Me ha gustado mucho, un trabajo intenso, pero todo con la pelota, que es lo que a uno como jugador le gusta”.

Al preguntársele sobre si conocía la actualidad del cuatro veces subcampeón de Copa Libertadores, llamó la atención la vehemencia de su respuesta: “Un equipo de tanta historia como el América, con la cantidad de jugadores importantes que han pasado y los títulos que ha ganado, ¿cómo puede dejar de ser grande? A lo mejor no está pasando por un buen momento, eso lo podemos discutir, pero la grandeza del equipo no creo que se discuta o que pueda variar”.

El venezolano firmó por tres años con los escarlatas, que se harán al 80% de los derechos federativos del jugador. “Llego al Caracas el año pasado por seis meses, después de que el equipo perdió a un gran goleador como Eder Farías, que venía al Once Caldas. Por ser él y el club que amo, tomé la decisión de volver, en enero tuve opciones de salir, aunque Caracas no me lo permitió. Les había dicho que no me quedaría mucho tiempo, sobre todo por la situación del país, que hace que sea muy difícil estar allá, pero apenas apareció el América era una posibilidad a la que no podría decirle que no”.

Acerca de la forma de jugar por las bandas de los ‘diablos’, dijo: “creo que a todos los ‘9’ nos gustan los jugadores rápidos por fuera para finalizar por el centro. Soy un ‘9’, pero me gustaría que fueran los periodistas y la gente los que hablen de mí, espero jugar lo más pronto posible”.

En cuanto a su trayectoria sostiene que “he tenido momentos muy buenos en mi carrera, donde he disfrutado mucho de mi profesión, y otros donde las cosas no han salido tan bien, en la cancha se da un reflejo de lo que uno vive afuera, pienso que el balance ha sido positivo, que he tenido suerte por todas las experiencias que he podido vivir y con la gente que me he cruzado”.

También piensa en destacarse en la Liga colombiana para poder vestir de nuevo la ‘vinotinto’ de su país. “Tengo algunos años sin ir a la Selección, pero creo que estar allá es la máxima recompensa de cualquier jugador de fútbol, es la consecuencia del trabajo bien hecho en el equipo. Rafael Dudamel es un buen técnico y una buena persona, si dio referencias positivas sobre mí, es algo que me satisface y le agradezco”.

Para terciar un poco en la incomodidad de la parcialidad roja, que por ahora está alejada del estadio, manifestó: “La recepción de los hinchas me emociona muchísimo, he recibido una cantidad de mensajes muy grande, inesperada para mí, de fanáticos del América dándome la bienvenida y hace ilusionarme cada día más”.

De acuerdo con la práctica de fútbol realizada, América podría tener el domingo a Neto Volpi, Jonathan Pérez, Danilo Arboleda, Ánderson Zapata, Pablo Armero (Héctor Quiñónes), Alejandro Bernal, Larry Vásquez, Cristian Dájome, Brayan Angulo, Yesus Cabrera y Fernando Aristeguieta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces