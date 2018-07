Pedro Franco será presentado este miércoles en amistosos con el Pasto

América tendrá este miércoles a partir de las 9:00 a.m. dos partidos amistosos con el Deportivo Pasto en Cascajal y al mismo tiempo se aprovechará para hacer la presentación oficial del zaguero central Pedro Franco como nueva incorporación escarlata.

Después de estampar su firma como nuevo jugador rojo, el defensa capitalino afirmó: “Estoy contento de poder hacer parte de este proyecto, tratar de aportar mi granito de arena para que los objetivos de este club se den, espero mostrar mi profesionalismo, entregarme, tratar de tener esa continuidad que todo jugador espera y necesita, que todo eso genere bienestar con el club y para mí. América es un equipo grande y tiene que estar en las primeras posiciones del fútbol colombiano”.



Sobre la importancia de su paso por el exterior dijo: “Todas las experiencias que uno vive en esta carrera van aportando, allá aprende uno de diferentes jugadores, es otra cultura, otro estilo de vida, todas esas enseñanzas te hacen crecer como profesional, y espero poner ese profesionalismo, que pienso que he adquirido, a las órdenes del club”.



Recalcó acerca de América que “es un club grande, que necesita posicionarse otra vez en la parte alta del fútbol colombiano, vengo a ponerme a las órdenes del profe, a entrenar con ellos, a presentarme, allí intentaré de la manera más rápida posible acoplarme e ir ¿entendiendo las maneras y las formas que ellos pretenden para el equipo”.



A los hinchas: “El mensaje es que se va a trabajar con el mayor profesionalismo, se viene con las mejores intenciones de hacer las cosas bien, de luchar por esta camiseta, de la entrega que va a haber en cada minuto que me den la posibilidad de jugar y en cada entrenamiento, el mensaje es de agradecimiento y decir que se va a dar lo mejor para alcanzar los objetivos”.



De otro lado, el volante creativo Carlos David Lizarazo firmó un nuevo contrato con América, en préstamo un año con opción de compra, mientras que Gustavo Carvajal y Larry Vásquez fueron para representar a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Barranquilla a partir del 19 de julio.



El anuncio de que los medios solo pudieran grabar 1 minuto el amistoso las cámaras de video provocaron la esperada reacción de la prensa y se acordó que sean 15. No obstante, la relación entre ambas partes se encuentra en tensión, sin que haya comenzado la Liga II-2018.



La delegación de los ‘diablos’ viajará el próximo sábado a Estados Unidos para cumplir con los partidos amistosos internacionales frente a Atlético Nacional: El primero en el Red Bull Arena, de New Jersey, el 17 de julio a las 7:00 p.m., hora de Colombia, y el segundo el 20 de julio, en el BBVA Compass Stadium, de Houston, a las 8:00 p.m.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal futbored Cali

En twitter: @marquitosgarces